Inscrições devem ser realizadas pela página Trabalhe Conosco do Senac RJDivulgação / Senac RJ
As inscrições devem ser realizadas pela página Trabalhe Conosco do Senac RJ, onde também estão disponíveis informações sobre os requisitos para cada oportunidade, os benefícios oferecidos e os detalhes das atividades.
As vagas são destinadas a profissionais aptos a lecionar em cursos de diferentes áreas. Em Tecnologia da Informação, as oportunidades abrangem Análise de Projetos e Front End (UX/UI), Back End e Banco de Dados, além de Mobile, Testes e Manutenção de Sistemas.
Já na área de Multimídia, há oportunidades para instrutores de Design Gráfico Digital, Produção Audiovisual, Animação e Motion Design, Design de Interfaces e Design de Jogos e Produção de Webgames 2D.
Os profissionais contratados atuarão em unidades do Senac RJ localizadas no Centro do Rio, na Barra da Tijuca, em Botafogo e em Madureira.
Sobre o Senac RJ
Desde janeiro de 2023, o Senac RJ é signatário do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU).
Serviço
Prazo de inscrição: até 15 de outubro
Inscrições e informações: https://www.rj.senac.br/trabalhe-conosco
Rede de salões abre vagas de emprego
Com cerca de 40 anos de história, o Werner Coiffeur é reconhecido pela excelência técnica, atendimento de alto padrão e inovação no mercado de beleza. As oportunidades representam uma chance para profissionais integrarem uma marca consolidada, com possibilidade de desenvolvimento e crescimento na carreira.
Os interessados podem se inscrever por meio do site de talentos da rede e participar do processo seletivo.
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