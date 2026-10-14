Inscrições devem ser realizadas pela página Trabalhe Conosco do Senac RJ - Divulgação / Senac RJ

Inscrições devem ser realizadas pela página Trabalhe Conosco do Senac RJDivulgação / Senac RJ

Publicado 14/10/2026 11:56

O Senac RJ está com vagas abertas para contratação de instrutores nas áreas de Tecnologia da Informação (TI) e Multimídia no Rio de Janeiro. Os interessados têm até esta quinta-feira (15) para se inscrever pelo site da instituição.





As inscrições devem ser realizadas pela página



As vagas são destinadas a profissionais aptos a lecionar em cursos de diferentes áreas. Em Tecnologia da Informação, as oportunidades abrangem Análise de Projetos e Front End (UX/UI), Back End e Banco de Dados, além de Mobile, Testes e Manutenção de Sistemas.



Já na área de Multimídia, há oportunidades para instrutores de Design Gráfico Digital, Produção Audiovisual, Animação e Motion Design, Design de Interfaces e Design de Jogos e Produção de Webgames 2D.



Os profissionais contratados atuarão em unidades do Senac RJ localizadas no Centro do Rio, na Barra da Tijuca, em Botafogo e em Madureira. LEIA MAIS! Sebrae Rio e Senac RJ têm 900 vagas gratuitas para qualificação As inscrições devem ser realizadas pela página Trabalhe Conosco do Senac RJ , onde também estão disponíveis informações sobre os requisitos para cada oportunidade, os benefícios oferecidos e os detalhes das atividades.As vagas são destinadas a profissionais aptos a lecionar em cursos de diferentes áreas. Em Tecnologia da Informação, as oportunidades abrangem Análise de Projetos e Front End (UX/UI), Back End e Banco de Dados, além de Mobile, Testes e Manutenção de Sistemas.Já na área de Multimídia, há oportunidades para instrutores de Design Gráfico Digital, Produção Audiovisual, Animação e Motion Design, Design de Interfaces e Design de Jogos e Produção de Webgames 2D.Os profissionais contratados atuarão em unidades do Senac RJ localizadas no Centro do Rio, na Barra da Tijuca, em Botafogo e em Madureira.

Sobre o Senac RJ

Há 80 anos, o Senac RJ atua na formação profissional de mão de obra para os setores de Comércio de Bens, Serviços e Turismo no estado. A instituição também desenvolve iniciativas de inclusão social por meio da capacitação para o mercado de trabalho.



Desde janeiro de 2023, o Senac RJ é signatário do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU).

Serviço



Prazo de inscrição: até 15 de outubro

Inscrições e informações: Oportunidades: instrutores de Tecnologia da Informação e MultimídiaPrazo de inscrição: até 15 de outubroInscrições e informações: https://www.rj.senac.br/trabalhe-conosco

Rede de salões abre vagas de emprego





Com cerca de 40 anos de história, o Werner Coiffeur é reconhecido pela excelência técnica, atendimento de alto padrão e inovação no mercado de beleza. As oportunidades representam uma chance para profissionais integrarem uma marca consolidada, com possibilidade de desenvolvimento e crescimento na carreira.



Os interessados podem se inscrever por meio do site de talentos da rede e participar do processo seletivo. rede Werner Coiffeur oferece seis vagas para reforçar suas equipes em unidades da Zona Sul e na Barra da Tijuca . As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação, incluindo copeira, assistente, manicure e cabeleireiros.Com cerca de 40 anos de história, o Werner Coiffeur é reconhecido pela excelência técnica, atendimento de alto padrão e inovação no mercado de beleza. As oportunidades representam uma chance para profissionais integrarem uma marca consolidada, com possibilidade de desenvolvimento e crescimento na carreira.Os interessados podem se inscrever por meio do site de talentos da rede e participar do processo seletivo.

Rede de salões abre vagas de emprego na Zona Sul e Barra