No Dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, as celebrações começam às 5h15, com o terço. Ao longo do diaDivulgação
No Dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, as celebrações começam às 5h15, com o terço. Ao longo do dia, serão realizadas diversas missas, a partir das 6h, além da Missa das Crianças, às 10h30, e da Missa Inculturada Afro, ao meio-dia. Após esta última celebração, será oferecido o tradicional Almoço dos Romeiros. O convite será vendido no local.
O encerramento será com a Missa Solene, às 17h30, seguida de procissão. Toda a programação poderá ser acompanhada pelo YouTube da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Nilópolis.
Após o término das celebrações, começa a programação, só com músicos da cidade, será dividida entre a quadra da igreja e o palco montado na Estrada Mirandela.
Com a realização do evento, o esquema de trânsito será modificado a partir do dia 9, na Estrada Mirandela, Centro de Nilópolis, até 1h do dia 13. Haverá bloqueio das vias transversais no trecho entre a Avenida Beija-Flor e a Rua Eliseu de Alvarenga, com o objetivo de garantir a segurança dos participantes e o bom andamento das atividades. O trânsito será pela Rua Alberto Teixeira da Cunha.
Equipes da Secretaria de Transportes estarão no local para orientar os motoristas, controlar o fluxo e dar apoio à segurança viária durante todo o evento.
10/10 – Nailton dos Teclados
11/10 – Robinho dos Teclados
Palco Mirandela:
10/10 – Brenno e Banda
11/10 – Dudu e sua Banda
12/10 – Bateria da Beija-Flor
Ruas Bloqueadas (acesso de pedestre livre): Estrada Mirandela, entre o trecho da Avenida Beija-Flor de Nilópolis e a Est. Eliseu de Alvarenga.
001 - Mirandela x Cabral
002 - Rodoviária x Manoel Reis
01 - Soares Neiva x Rodoviária
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