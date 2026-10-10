No Dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, as celebrações começam às 5h15, com o terço. Ao longo do dia - Divulgação

No Dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, as celebrações começam às 5h15, com o terço. Ao longo do diaDivulgação

Publicado 10/10/2026 08:45





No Dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, as celebrações começam às 5h15, com o terço. Ao longo do dia, serão realizadas diversas missas, a partir das 6h, além da Missa das Crianças, às 10h30, e da Missa Inculturada Afro, ao meio-dia. Após esta última celebração, será oferecido o tradicional Almoço dos Romeiros. O convite será vendido no local.



O encerramento será com a Missa Solene, às 17h30, seguida de procissão. Toda a programação poderá ser acompanhada pelo YouTube da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Nilópolis.



Após o término das celebrações, começa a programação, só com músicos da cidade, será dividida entre a quadra da igreja e o palco montado na Estrada Mirandela.

A tradicional festa da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, teve início na Paróquia de mesmo nome na sexta-feira, 9 de outubro, e segue até a segunda-feira, 12 de outubro , feriado nacional. Desde o início do mês, franciscanos e paroquianos promovem a novena preparatória, com doações voluntárias de alimentos e bênçãos diárias.No Dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, as celebrações começam às 5h15, com o terço. Ao longo do dia, serão realizadas diversas missas, a partir das 6h, além da Missa das Crianças, às 10h30, e da Missa Inculturada Afro, ao meio-dia. Após esta última celebração, será oferecido o tradicional Almoço dos Romeiros. O convite será vendido no local.O encerramento será com a Missa Solene, às 17h30, seguida de procissão. Toda a programação poderá ser acompanhada pelo YouTube da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Nilópolis.Após o término das celebrações, começa a programação, só com músicos da cidade, será dividida entre a quadra da igreja e o palco montado na Estrada Mirandela.

Mudanças no trânsito



Com a realização do evento, o esquema de trânsito será modificado a partir do dia 9, na Estrada Mirandela, Centro de Nilópolis, até 1h do dia 13. Haverá bloqueio das vias transversais no trecho entre a Avenida Beija-Flor e a Rua Eliseu de Alvarenga, com o objetivo de garantir a segurança dos participantes e o bom andamento das atividades. O trânsito será pela Rua Alberto Teixeira da Cunha.



Equipes da Secretaria de Transportes estarão no local para orientar os motoristas, controlar o fluxo e dar apoio à segurança viária durante todo o evento.

Apresentações:

Quadra:

10/10 – Nailton dos Teclados

11/10 – Robinho dos Teclados



Palco Mirandela:

10/10 – Brenno e Banda

11/10 – Dudu e sua Banda

12/10 – Bateria da Beija-Flor

Mudanças no trânsito:



Ruas Bloqueadas (acesso de pedestre livre): Estrada Mirandela, entre o trecho da Avenida Beija-Flor de Nilópolis e a Est. Eliseu de Alvarenga.

001 - Mirandela x Cabral

002 - Rodoviária x Manoel Reis

01 - Soares Neiva x Rodoviária