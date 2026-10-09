A programação está sendo organizada com dedicação para proporcionar às crianças uma experiência especial - Divulgação

A programação está sendo organizada com dedicação para proporcionar às crianças uma experiência especialDivulgação

Publicado 09/10/2026 17:27

O Instituto Construir está preparando uma celebração especial em homenagem ao Dia das Crianças. No próximo sábado, 10 de outubro, a instituição realizará a Festa de Dia das Crianças Construir, um evento totalmente gratuito que promete reunir os pequenos em um ambiente de muita alegria, carinho e momentos inesquecíveis.

A programação está sendo organizada com dedicação para proporcionar às crianças uma experiência especial, valorizando a infância e a importância de momentos de convivência, diversão e socialização.

Mais do que uma comemoração, a iniciativa reforça o compromisso social do Instituto Construir com o bem-estar, a inclusão e o fortalecimento dos vínculos comunitários. A proposta é celebrar uma das fases mais importantes da vida, reconhecendo que toda criança merece atenção, respeito, oportunidades e, acima de tudo, motivos para sorrir.

A gratuidade do evento também reforça o caráter social da iniciativa, permitindo que mais famílias tenham a oportunidade de participar dessa celebração. A festa representa um momento de aproximação entre famílias e comunidade, fortalecendo os laços de solidariedade e demonstrando que pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença na vida das pessoas.

Evento gratuito

As inscrições são gratuitas e estão abertas. Os responsáveis interessados em garantir a participação das crianças devem entrar em contato com a organização pelo WhatsApp (21) 96772-6713.

O evento será realizado na Estrada General Mena Barreto, nº 308.

Com a iniciativa, o Instituto Construir reafirma sua missão de contribuir para uma sociedade mais acolhedora, na qual a infância seja valorizada e cada sorriso represente a esperança de um futuro melhor.



Serviço:

Evento: Festa de Dia das Crianças Construir

Data: 10 de outubro de 2026 (sábado)

Local: Estrada General Mena Barreto, 308

Entrada: Gratuita, mediante inscrição

Inscrições e informações: (21) 96772-6713

Realização: Instituto Construir