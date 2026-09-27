Integrando as ações do Setembro Amarelo, o evento reuniu profissionais de Psicologia e Psicanálise - Divulgação

Integrando as ações do Setembro Amarelo, o evento reuniu profissionais de Psicologia e PsicanáliseDivulgação

Publicado 27/09/2026 12:43

O Instituto Construir realizou, nesta semana, em Nilópolis, o painel “Viver Bem: discussão e valorização da vida”, voltado à conscientização sobre saúde mental, prevenção do sofrimento emocional e importância do acolhimento. Gratuito e aberto à população, o encontro aconteceu na sede da instituição, na Estrada General Mena Barreto, no Centro.

Integrando as ações do Setembro Amarelo, o evento reuniu profissionais de Psicologia e Psicanálise para discutir situações emocionais que podem permanecer escondidas em meio à rotina, ao excesso de responsabilidades e à pressão cotidiana. A programação buscou ampliar o acesso à informação e estimular o diálogo sobre saúde mental.

A psicóloga clínica Samara Emily apresentou o tema “Quando o sofrimento psicológico se esconde atrás da rotina”, abordando como compromissos e obrigações podem dificultar a percepção de sinais como exaustão, tristeza persistente e ansiedade.

Danielle Bertulani conduziu a reflexão “Entre momentos difíceis e novas possibilidades”, com uma abordagem sobre alternativas para enfrentar períodos delicados e reorganizar sentimentos.

Profissionais discutiram sinais de sofrimento emocional

O psicólogo clínico Matheus Salgueiro da Costa participou com o tema “E quando a vida pede atenção, cuidado e acolhimento?”, destacando a importância da percepção das próprias necessidades emocionais e do acolhimento na promoção da saúde mental.

Fernanda Marinho de S. Damasceno apresentou “O que me pede cuidado antes do limite?”, chamando atenção para a identificação de sinais físicos e emocionais antes de situações de esgotamento.

A psicóloga clínica Maralinda Valentim falou sobre como identificar sinais de sofrimento emocional. Entre os pontos abordados estiveram mudanças de comportamento, isolamento, alterações no sono e desânimo.

Já a psicanalista clínica Elizabeth Ferreira discutiu “A pressão para ser forte o tempo todo”, tratando dos efeitos da cobrança permanente, da sobrecarga e da dificuldade de reconhecer vulnerabilidades ou buscar apoio.

Painel destacou importância do acolhimento

A programação foi mediada pela jornalista Analu Freire, que conduziu as apresentações e o diálogo entre os profissionais e o público. A proposta do encontro foi reforçar a importância da informação, da escuta sem julgamentos e do acesso a redes de apoio como instrumentos de prevenção e cuidado com a saúde emocional.

Pessoas que estejam enfrentando sofrimento emocional podem procurar o Centro de Valorização da Vida (CVV) pelo telefone 188. O atendimento é gratuito, sigiloso e funciona 24 horas por dia.