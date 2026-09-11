Durante a semana, o atendimento será das 8h às 17h e, aos sábados, das 8h às 12h - Divulgação

Durante a semana, o atendimento será das 8h às 17h e, aos sábados, das 8h às 12hDivulgação

Publicado 11/09/2026 09:42

A partir desta sexta-feira, 11 de setembro, até 5 de outubro, a Carreta da Saúde da Mulher do Ministério da Saúde (MS) vai estacionar no Parque Natural Municipal Prefeito Farid Abrão, no Gericinó. Durante a semana, o atendimento será das 8h às 17h e, aos sábados, das 8h às 12h. Pacientes já estavam sendo agendadas nos postos de saúde para atendimento no local.

A ação é fruto da parceria da Prefeitura de Nilópolis, por meio da Secretaria de Saúde, com o MS. Ela seguirá até o início do próximo mês, quando se realiza a campanha internacional do Outubro Rosa, promovida neste período do ano para conscientizar a sociedade sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

Não será possível ir diretamente ao local sem marcação prévia. As clientes estão sendo agendadas pelo posto de saúde mais próximo de suas residências e irão nas datas definidas pela unidade básica de saúde. Os profissionais vão oferecer exames de mamografia, ultrassonografia das mamas, ultrassonografia pélvica e ultrassonografia transvaginal. O resultado será liberado em até 1 hora após a realização dos procedimentos.

“Nosso objetivo é ampliar o acesso da população feminina a exames importantes para a prevenção, o diagnóstico e o acompanhamento da saúde da mulher. No caso das mulheres com idade entre 50 e 74 anos, é importantíssimo que façam a mamografia, um exame fundamental para prevenir e tratar precocemente o câncer de mama”, afirmou o secretário de Saúde, dr. André Esteves.

Ele salientou que o município considera essa cooperação com o Ministério da Saúde importante para que a Prefeitura consiga colocar em prática as políticas públicas de prevenção e cuidado à saúde da mulher. Uma equipe técnica do MS estará no parque sábado pela manhã para acompanhar o início das atividades da Carreta da Saúde da Mulher.

