Câmeras de monitoramento identificaram ladrões de carga em moto emprestada para crimeReprodução/Polícia Civil
Homem é preso suspeito de ceder moto usada em roubo de carga em Nilópolis
Segundo a Polícia Civil, investigado disse que receberia dinheiro e teria parcelas atrasadas do veículo quitadas
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Polícia Militar prende suspeito e apreende drogas em Nilópolis
Homem foi detido na comunidade Az de Ouro, onde policiais recolheram cocaína, crack, maconha e um rádio transmissor
Ciência Móvel do Museu da Vida Fiocruz segue em Nilópolis até sábado
Pela terceira vez, o museu itinerante oferece diversas atividades gratuitas à população
Operação da PM apreende metralhadora e prende suspeito em Nilópolis
Policiais recolheram nove munições e 248 porções de cocaína, maconha e crack na comunidade da Mina
Trio é preso com pistola e motos adulteradas durante ação policial em Nilópolis
Ao perceberam abordagem grupo twentou fugir, mas foi cercado pelos agentes
Projeto Mais Saúde durante os meses de agosto e setembro em Nilópolis
Prefeitura está oferecendo atendimento de saúde em plantões aos sábados
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