Câmeras de monitoramento identificaram ladrões de carga em moto emprestada para crime - Reprodução/Polícia Civil

Câmeras de monitoramento identificaram ladrões de carga em moto emprestada para crimeReprodução/Polícia Civil

Publicado 25/08/2026 13:26

Nilópolis - Um homem foi preso em flagrante por suspeita de participação no roubo de uma carga no Centro de Nilópolis , na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, Agnaldo Marins da Cunha teria cedido a motocicleta usada no crime em troca de pagamento e da quitação de parcelas atrasadas do veículo.

De acordo com o relato do entregador, ele fazia uma entrega quando foi abordado por dois homens armados em uma motocicleta. A vítima foi obrigada a subir na garupa, enquanto um dos criminosos assumiu a direção do veículo que transportava as encomendas.

O entregador foi mantido como refém durante o deslocamento até São João de Meriti, onde a carga foi transferida para outro veículo. Depois, ele foi libertado nas proximidades do início da Via Light. O veículo utilizado nas entregas e o celular da vítima foram devolvidos.

Agentes da 57ª DP (Nilópolis), com apoio da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Baixada Fluminense (DRFC-BF), usaram imagens do Centro de Controle Operacional (CCON) de Nilópolis para identificar a motocicleta envolvida no crime. A investigação levou os policiais até Agnaldo, localizado em casa, em São João de Meriti.

Segundo a Polícia Civil, ele afirmou em depoimento que havia emprestado a moto a dois conhecidos, identificados pelos apelidos de “Pará” e “Night”. Agnaldo teria relatado ainda que receberia dinheiro e teria prestações atrasadas do veículo quitadas em troca de disponibilizá-lo para o roubo.

O suspeito também disse que a carga foi transferida pelos outros dois investigados para um carro vermelho que pertenceria a “Night”. Durante as diligências, policiais encontraram na residência de “Night” capacetes e roupas semelhantes aos usados no assalto. A motocicleta, por sua vez, foi localizada abandonada perto da casa da mãe de “Pará”, no morro do Pau Branco.

De acordo com a investigação, “Pará” e “Night” foram formalmente reconhecidos pela vítima, mas não foram encontrados. O inquérito foi instruído com pedido de prisão preventiva dos dois. Agnaldo foi encaminhado à 57ª DP, onde teve a prisão em flagrante determinada por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. a defesa dele foi procurada, mas não localizada. O espaço permance à disposição.