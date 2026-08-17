Prefeitura está oferecendo atendimento de saúde em plantões aos sábados - Divulgação

Prefeitura está oferecendo atendimento de saúde em plantões aos sábadosDivulgação

Publicado 17/08/2026 10:25

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis , por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está promovendo em agosto e setembro o Projeto Mais Saúde em quatro postos de saúde aos sábados. O objetivo é realizar a atualização cadastral do CADSUS dos pacientes moradores dos bairros próximos às unidades participantes.

Inicialmente, serão priorizados os moradores dos bairros Cabral, Paiol, Novo Horizonte e Chatuba, com a atualização de informações como telefones e endereços. Além disso, quem ainda não possui cadastro poderá se inscrever no Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante os plantões, também serão oferecidos exames preventivos, coleta de sangue, aferição da pressão arterial e cadastramento no programa Hiperdia, destinado ao acompanhamento de pessoas com diabetes e hipertensão.

As equipes de enfermagem realizarão a pesagem de crianças para inscrição no Programa Bolsa Família, além da marcação de consultas clínicas por meio dos sistemas SISREG, SER e SUS. No caso do Hiperdia, os pacientes com diabetes e hipertensão serão monitorados, receberão tratamento e orientações sobre o controle das doenças.



Serviço:

Chatuba – 29 de agosto

Endereço: Rua Marques Canário, 940, bairro Nossa Senhora de Fátima.

Novo Horizonte – 5 de setembro

Endereço: Rua Mário Valadares, s/n, Novo Horizonte.