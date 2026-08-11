Agentes da 57ª DP prenderam suspeito após denúncia da mãe agredida - Reprodução/Polícia Civil

Agentes da 57ª DP prenderam suspeito após denúncia da mãe agredida Reprodução/Polícia Civil

Publicado 11/08/2026 15:07 | Atualizado 11/08/2026 15:11

Nilópolis - Uma mulher procurou a 57ª DP (Nilópolis) depois de conseguir sair da residência onde, segundo seu relato à Polícia Civil, havia sido agredida e impedida de ir embora pelo próprio filho. A denúncia levou os agentes até o imóvel, onde o homem foi preso em flagrante.

O episódio teria começado no domingo, durante um desentendimento entre mãe e filho. Conforme as informações reunidas pelos investigadores, a mulher sofreu golpes na região da cabeça e foi empurrada, chegando a cair no chão e contra um sofá.

A vítima afirmou ainda que, depois das agressões, não conseguiu deixar a casa. O filho também teria ficado com o telefone celular dela, dificultando uma tentativa de pedir auxílio às forças de segurança.

Em outro momento, a mulher conseguiu sair do imóvel. Antes de registrar o caso na delegacia, ela buscou atendimento médico por causa dos ferimentos.

Com a denúncia formalizada, policiais da 57ª DP seguiram para o endereço indicado e localizaram o acusado. Ele foi detido e conduzido à unidade policial.

As lesões relatadas pela vítima foram constatadas posteriormente em exame de corpo de delito. Diante dos elementos reunidos, o homem foi autuado por lesão corporal contra a mulher em contexto de violência doméstica, conforme previsto no Código Penal.