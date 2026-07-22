Todo o material foi levado pelos agentes e será submetido à períciaDivulgação/ PCERJ
Polícia Civil apreende mais de 200 caixas de alimentos vencidos e prende suspeito em Nilópolis
Investigação iniciada após denúncia levou agentes da 57ª DP a um depósito clandestino onde produtos impróprios para consumo seriam revendidos em feiras
Nilópolis passa a contar com Restaurante do Povo que oferecerá 2 mil refeições por dia
Nova unidade, inaugurada em parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, atenderá a população com café da manhã, almoço e jantar
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Atletas do Muay Thai da Casa da Luta Nilopolitana conquistam campeonato em Mesquita
Três alunos participaram do Strike Combat, na Vila Olímpica da cidade vizinha
Prefeitura de Nilópolis lança o Refis – Nilopolitano Legal
Contribuinte terá até 100% de desconto em encargos e opção de parcelamento em até 120 vezes
Guarda Municipal de Nilópolis completa 24 anos e celebra formatura de nova turma
Parque Natural Farid Abrão foi o palco da solenidade de conclusão de curso e da comemoração do aniversário da GCM
Mais mobilidade para Nilópolis: nova integração reduz tempo de viagem para o Rio
Linha 516I passa a atender o Terminal Margaridas, em Irajá, ampliando opções de deslocamento e reduzindo o tempo de viagem para milhares de passageiros
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