Todo o material foi levado pelos agentes e será submetido à períciaDivulgação/ PCERJ

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Aline Martins
Nilópolis - Um homem foi preso em flagrante em Nilópolis, na Baixada Fluminense, durante uma operação da Polícia Civil que resultou na apreensão de centenas de caixas de alimentos com prazo de validade vencido. Segundo a corporação, os produtos seriam destinados à comercialização na região.
A investigação foi conduzida por policiais da 57ª Delegacia de Polícia (Nilópolis) após uma denúncia encaminhada ao Disque Denúncia. As informações indicavam a existência de um imóvel utilizado para armazenar mercadorias de procedência suspeita, incluindo alimentos vencidos, que eram oferecidos por meio de aplicativos de mensagens e vendidos em feiras livres.
Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram um caminhão carregado de mercadorias, além de diversas caixas de produtos armazenadas no local. O responsável pelo depósito informou que adquiria lotes provenientes da Ceasa e revendia apenas os itens que, segundo sua avaliação, estavam em condições de consumo.
Durante a fiscalização, no entanto, a equipe identificou 138 caixas de água de coco e 64 caixas de salgadinhos com o prazo de validade expirado. Conforme a Polícia Civil, parte dos produtos estava vencida havia vários meses, totalizando 202 caixas de alimentos considerados impróprios para o consumo.
O suspeito foi conduzido à 57ª DP, onde foi autuado em flagrante por manter em depósito mercadorias destinadas à venda em condições inadequadas para consumo. Todo o material apreendido será submetido à perícia. A defesa dele não foi localizada e o espaço permenece à disposição.
A Polícia Civil ressaltou que a comercialização de alimentos vencidos representa risco à saúde pública e destacou que denúncias da população são fundamentais para identificar e combater esse tipo de prática.