Todo o material foi levado pelos agentes e será submetido à perícia - Divulgação/ PCERJ

Todo o material foi levado pelos agentes e será submetido à períciaDivulgação/ PCERJ

Publicado 22/07/2026 16:15

Nilópolis - Um homem foi preso em flagrante em Nilópolis , na Baixada Fluminense, durante uma operação da Polícia Civil que resultou na apreensão de centenas de caixas de alimentos com prazo de validade vencido. Segundo a corporação, os produtos seriam destinados à comercialização na região.

A investigação foi conduzida por policiais da 57ª Delegacia de Polícia (Nilópolis) após uma denúncia encaminhada ao Disque Denúncia. As informações indicavam a existência de um imóvel utilizado para armazenar mercadorias de procedência suspeita, incluindo alimentos vencidos, que eram oferecidos por meio de aplicativos de mensagens e vendidos em feiras livres.

Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram um caminhão carregado de mercadorias, além de diversas caixas de produtos armazenadas no local. O responsável pelo depósito informou que adquiria lotes provenientes da Ceasa e revendia apenas os itens que, segundo sua avaliação, estavam em condições de consumo.

Durante a fiscalização, no entanto, a equipe identificou 138 caixas de água de coco e 64 caixas de salgadinhos com o prazo de validade expirado. Conforme a Polícia Civil, parte dos produtos estava vencida havia vários meses, totalizando 202 caixas de alimentos considerados impróprios para o consumo.

O suspeito foi conduzido à 57ª DP, onde foi autuado em flagrante por manter em depósito mercadorias destinadas à venda em condições inadequadas para consumo. Todo o material apreendido será submetido à perícia. A defesa dele não foi localizada e o espaço permenece à disposição.

A Polícia Civil ressaltou que a comercialização de alimentos vencidos representa risco à saúde pública e destacou que denúncias da população são fundamentais para identificar e combater esse tipo de prática.