Terminal BRT Metropolitano Pedro Fernandes, no Trevo das Margaridas, em Irajá, na Zona NorteÉrica Martin / Agência O DIA
Mais mobilidade para Nilópolis: nova integração reduz tempo de viagem para o Rio
Linha 516I passa a atender o Terminal Margaridas, em Irajá, ampliando opções de deslocamento e reduzindo o tempo de viagem para milhares de passageiros
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Parque Natural Farid Abrão recebe estudantes de Nilópolis em manhã de conscientização
Programação do Mês do Meio Ambiente reuniu doze unidades de ensino da rede municipal para atividades lúdicas, plantio de árvores e contato com a fauna local
Nilópolis lança programa de resgate e adoção de animais em situação de rua
Nesta primeira etapa do programa, o objetivo é encontrar lares para adoção
Agentes de trânsito de Nilópolis recebem capacitação para operação de drones
Eexpectativa da Prefeitura é implantar, já no próximo semestre, o uso dos drones no ordenamento e na fiscalização do trânsito
‘Paz no trânsito começa por você’ é tema do Maio Amarelo
Semtran Nilópolis fará Blitz Educativa de Trânsito na divisa com Mesquita para alertar sobre a importância da campanha
Pessoas com anemia falciforme agora têm sala para atendimento em Nilópolis
Município é o primeiro da Baixada a contar com médica, enfermeira, técnica de enfermagem e assistente social para orientar esses pacientes
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