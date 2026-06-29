Terminal BRT Metropolitano Pedro Fernandes, no Trevo das Margaridas, em Irajá, na Zona Norte - Érica Martin / Agência O DIA

Terminal BRT Metropolitano Pedro Fernandes, no Trevo das Margaridas, em Irajá, na Zona NorteÉrica Martin / Agência O DIA

Publicado 29/06/2026 11:15

Nilópolis - Moradores de Nilópolis já contam com uma nova opção de integração para facilitar o deslocamento até diferentes regiões da capital. A linha intermunicipal 516I, que parte do município, passou a ter como destino o Terminal BRT Metropolitano Pedro Fernandes, conhecido como Terminal Margaridas, em Irajá.

A novidade faz parte da terceira etapa da integração entre o transporte intermunicipal e o sistema BRT carioca e entrou em operação no último dia 14 de junho. A medida amplia a mobilidade urbana e oferece mais praticidade para quem precisa se deslocar diariamente entre a Baixada Fluminense e a cidade do Rio de Janeiro.

A extensão do itinerário da linha 516I para atendimento ao Terminal Margaridas havia sido solicitada pelo deputado estadual Rafael Nobre (União) em indicação apresentada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), em 17 de março deste ano, apenas três dias após a inauguração do terminal.

“Ficamos muito satisfeitos com a notícia da ampliação, porque sabemos que isso fortalece a integração entre o transporte intermunicipal e o Sistema BRT, oferecendo mais eficiência e comodidade aos moradores de Nilópolis. Além disso, a inclusão do trajeto reduz o tempo de viagem e melhora o deslocamento da população para diferentes pontos da capital”, destacou Rafael Nobre.

Segundo o parlamentar, a utilização do Terminal Margaridas como ponto estratégico de retorno permite maior fluidez na operação dos ônibus, aumentando a frequência das viagens entre a Baixada e a capital e reduzindo os impactos dos congestionamentos nas vias centrais do Rio de Janeiro.

Valores com a nova integração

As linhas intermunicipais que atendem o Terminal Margaridas possuem tarifa de R$ 6,70, valor definido pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ). Ao desembarcar no terminal, o passageiro que optar pelo Bilhete Único Margaridas (BUM) deve utilizar o cartão JAÉ nas catracas específicas do BRT Metropolitano. Nesse momento, é debitado o valor fixo de R$ 5, referente à integração tarifária.

Após a validação, o usuário passa a contar com um período de até 20 horas para utilizar o sistema integrado. Durante esse prazo, é possível viajar pelo BRT até o Terminal Gentileza e, de lá, embarcar sem nova cobrança no VLT (linhas 1 e 4) ou em uma das linhas municipais participantes para chegar ao destino final.

Na viagem de retorno, dentro do período de validade da integração, o passageiro pode utilizar gratuitamente o VLT ou os ônibus municipais participantes até o Terminal Gentileza, seguir pelo BRT até o Terminal Margaridas e pagar apenas a tarifa da viagem intermunicipal de volta à Baixada Fluminense, no valor de R$ 6,70.