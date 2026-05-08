Durante o evento, a comitiva nilopolitana participou de rodadas de negócios e capacitações - Divulgação

Durante o evento, a comitiva nilopolitana participou de rodadas de negócios e capacitaçõesDivulgação

Publicado 08/05/2026 17:28



Nilópolis – A cidade de Nilópolis desembarcou em Fortaleza com uma missão especial: mostrar ao Brasil que a Baixada Fluminense é um destino vibrante, cultural e cheio de natureza. Representando o coletivo Baixada Verde no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, a cidade assumiu o papel de porta-voz de uma região que une o asfalto à Mata Atlântica, provando que o turismo fluminense vai muito além da capital.

Com o slogan "Nossa cultura, nossa história, nossa natureza e a nossa gente… Tudo o que somos, agora para o Brasil inteiro conhecer”, a Secretaria Municipal de Turismo de Nilópolis aproveita a visibilidade de um evento nacional para destacar como a identidade local — mundialmente famosa através da Beija-Flor — é o motor que impulsiona a notoriedade do município.

Representante da Baixada Verde

Mais do que promover seus próprios destinos turísticos e ecológicos , como o Parque Natural Municipal Farid Abrão e seu polo gastronômico, na Rua Alberto Teixeira da Cunha, Nilópolis atua como uma vitrine estratégica para os dez municípios que compõem a Baixada Verde. O objetivo é transformar o reconhecimento cultural em desenvolvimento econômico para todo o coletivo.

"A proposta é apresentar Nilópolis ao Brasil a partir da força de sua cultura, de sua história, de suas áreas verdes, e principalmente, de sua população, que serve como porta de entrada para descobrir as belezas da Baixada Verde", disse Leandro Monteiro, secretário municipal de Turismo, Eventos e Juventude. Ele teve a oportunidade de conversar sobre o tema com o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano.

Conexões e Futuro

Durante o evento, a comitiva nilopolitana participou de rodadas de negócios e capacitações, fortalecendo parcerias com o Ministério do Turismo e a TurisRio. Essa união reforça a Baixada Verde como um polo de ecoturismo, aventura e cultura criativa, posicionando cidades como Magé, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e outras no radar dos grandes roteiros nacionais.

Com essa ação, Nilópolis não apenas promove seus atrativos, mas consolida o orgulho de pertencer a uma região que preserva a história e a biodiversidade do Rio de Janeiro.