Haverá a oferta de mais de 4 mil vagas de emprego em setores como saúde, varejo, transportes e serviços - Divulgação

Haverá a oferta de mais de 4 mil vagas de emprego em setores como saúde, varejo, transportes e serviçosDivulgação

Publicado 07/05/2026 21:06

Nilópolis - Depois do sucesso das edições anteriores, a Prefeitura de Nilópolis vai realizar a 6a edição da Expo Trabalho no Clube Nilopolitano, na sexta-feira (8/5), das 8h às 16h. Haverá a oferta de mais de 4 mil vagas de emprego em setores como saúde, varejo, transportes e serviços. A expectativa é que cerca de 7 mil pessoas passem pelo local.

O evento vai reunir 70 empresas e instituições de RH, além de estandes de órgãos como Detran, Fundação Leão XIII e Defensoria Pública do Estado. Um dos destaques é o espaço da Secretaria de Trabalho (Setrab) dedicado à Geração Prateada, com foco em oportunidades para profissionais com 55 anos ou mais.

"Estimamos que este ano a participação do público será ainda maior que em 2025. Nós cadastramos 5.600 pessoas nos estandes das empresas e, destas, 2.900 já saíram com a contratação confirmada. As demais iriam aguardar chamada para participar de processo seletivo", disse Dudu Amorim.

Para o público jovem, a feira de empregos e serviços comtará com estandes das empresas CIEE, ISBET, Fundação MUDES e DEMA Aprendiz, que oferecerá oportunidades de estágio para estudantes de nível médio e universitário.

As secretarias municipais de Saúde, Educação, Cidadania e Desenvolvimento Social novamente irão atender no local, informando sobre retirada de segunda via de documentos, inscrição no EJA, inscrição no CAD Único, bolsa família e outros serviços.

Geração Prateada

Eduardo Amorim salientou que a população idosa de Nilópolis representa 13,82% da população total do município, segundo o Censo Demográfico de 2022 do IBGE. Esse fato motivou a Setrab a promover diversos cursos, como o de marketing digital, direcionados para pessoas da terceira idade.

Ano passado, a primeira pessoa atendida foi Marlene Silva, de 66 anos, moradora de Nova Iguaçu, que chegou à quadra da Beija-Flor de Nilópolis, onde a Expo Trabalho foi promovida, às 17h de quinta-feira. Ela passou a noite e a madrugada no sereno. Os servidores da Setrab estavam presentes para atender Marlene no estande da Geração Prateada.

Defensoria Pública

Quem necessitar de orientações jurídicas poderá procurar um dos integrantes da equipe da Defensoria Pública. Eles participarão com uma unidade móvel (ônibus) e poderão tirar dúvidas sobre vários temas relacionados ao Direito, direito do consumidor, saúde, criminal e moradia.

Serviço:

Evento: 6ª Expo Trabalho de Nilópolis

Data: 8 de maio (sexta-feira)

Horário: 8h às 16h

Local: Clube Nilopolitano (Estrada Roberto Silveira, 1857 - Centro, Nilópolis)