Prefeitura de Nilópolis decretou ponto facultativo entre os feriados de Tiradentes e São Jorge - Divulgação

Prefeitura de Nilópolis decretou ponto facultativo entre os feriados de Tiradentes e São JorgeDivulgação

Publicado 20/04/2026 16:08

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis decretou ponto facultativo nas repartições públicas na quarta-feira (22) e na sexta-feira (24), entre os feriados de Tiradentes e São Jorge. Nesses dias funcionarão apenas os serviços públicos essenciais.

A UPA do Cabuís e o Hospital Juscelino Kubitschek funcionarão normalmente, assim como as secretarias municipais de Transportes, Defesa Civil, Segurança e Serviços Públicos.

Os serviços do Cemitério Municipal obedecerão à escala da direção. A coleta de lixo domiciliar seguirá o cronograma habitual, conforme os dias de atendimento nos setores da Estrada Mirandela e da Praça do Chafariz.

Horário de funcionamento dos Parques e Vila Olímpica:

Parque Natural Municipal Farid Abrão

Funcionamento normal todos os dias, das 6h às 19h, com entrada franca.

Endereço: Rua Antônio João Mendonça, s/n, Manoel Reis.

Vila Olímpica de Nilópolis

Segunda (20/04): 6h às 21h

Terça (21/04 – Feriado): 6h às 12h

Quarta (22/04 – Ponto Facultativo): 6h às 12h

Quinta (23/04 – Feriado): 6h às 12h

Sexta (24/04 – Ponto Facultativo): 6h às 12h

Sábado (25/04): 6h às 17h

Domingo (26/04): 6h às 12h

Endereço: Rua José Martins, s/n, Frigorífico.

Parque Sara Areal

Segunda (20/04): 7h às 19h

Terça (21/04 – Feriado): 7h às 12h

Quarta (22/04): 7h às 19h

Quinta (23/04 – Feriado): 7h às 12h

Sexta, Sábado e Domingo: 7h às 19h

Endereço: Rua Gonçalves Dias, s/n, Nova Cidade.