Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis decretou ponto facultativo nas repartições públicas na quarta-feira (22) e na sexta-feira (24), entre os feriados de Tiradentes e São Jorge. Nesses dias funcionarão apenas os serviços públicos essenciais.
A UPA do Cabuís e o Hospital Juscelino Kubitschek funcionarão normalmente, assim como as secretarias municipais de Transportes, Defesa Civil, Segurança e Serviços Públicos.
Os serviços do Cemitério Municipal obedecerão à escala da direção. A coleta de lixo domiciliar seguirá o cronograma habitual, conforme os dias de atendimento nos setores da Estrada Mirandela e da Praça do Chafariz.
Horário de funcionamento dos Parques e Vila Olímpica:
Parque Natural Municipal Farid Abrão Funcionamento normal todos os dias, das 6h às 19h, com entrada franca. Endereço: Rua Antônio João Mendonça, s/n, Manoel Reis.
Vila Olímpica de Nilópolis Segunda (20/04): 6h às 21h Terça (21/04 – Feriado): 6h às 12h Quarta (22/04 – Ponto Facultativo): 6h às 12h Quinta (23/04 – Feriado): 6h às 12h Sexta (24/04 – Ponto Facultativo): 6h às 12h Sábado (25/04): 6h às 17h Domingo (26/04): 6h às 12h Endereço: Rua José Martins, s/n, Frigorífico.
Parque Sara Areal Segunda (20/04): 7h às 19h Terça (21/04 – Feriado): 7h às 12h Quarta (22/04): 7h às 19h Quinta (23/04 – Feriado): 7h às 12h Sexta, Sábado e Domingo: 7h às 19h Endereço: Rua Gonçalves Dias, s/n, Nova Cidade.
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