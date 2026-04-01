O posto de enfermagem funcionará diariamente, das 7h às 19h, e contará com apoio de ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) - Divulgação

O posto de enfermagem funcionará diariamente, das 7h às 19h, e contará com apoio de ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)Divulgação

Publicado 01/04/2026 16:18

Nilópolis - O Parque Natural Municipal Farid Abrão, que recebe mais de 100 mil visitantes por mês, ganhou um posto de enfermagem e uma base de apoio para profissionais da segurança pública. A inauguração contou com a presença do prefeito Abraãozinho e outras autoridades de Nilópolis.

O posto de enfermagem funcionará diariamente, das 7h às 19h, e contará com apoio de ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O espaço terá equipe de enfermagem disponível para serviços como aferição de pressão arterial, medição de glicose, realização de curativos e suturas.

Em casos de intercorrências ou acidentes, os pacientes poderão receber os primeiros socorros no local e, se necessário, ser encaminhados para o Hospital Municipal Juscelino Kubitschek ou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Todos os funcionários participaram de curso de primeiros socorros e estão preparados para atuar em situação de emergência. "É um espaço de convivência com muitos frequentadores. Agora podemos aferir a pressão e a glicose e oferecer uma resposta imediata caso alguém passe mal ou sofra alguma queda", disse o secretário de Saúde, André Esteves.

Além da unidade de saúde, foi inaugurada uma base de apoio no prédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente destinada a servidores da Coordenadoria de Ordem Pública, da Guarda Municipal, da Secretaria de Segurança, do Proeis, do 20º Batalhão da Polícia Militar e da Guarda Ambiental. A iniciativa é fruto do trabalho conjunto entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) e a Secretaria de Segurança.

O prefeito Abraãozinho destacou a importância do parque como espaço de convivência na cidade. "Vivemos em uma cidade ocupada por construções, e este parque é um pulmão, uma área verde vital para a comunidade. É um local de convívio, ideal para atividades físicas e momentos em família. Nossa missão é enfrentar os desafios da cidade, buscando melhorias para a vida de todos. Estamos dedicados a oferecer o melhor para nossa cidade", disse.

Moradora do bairro Olinda, a professora Vitalina Rocha, de 57 anos, frequenta o parque três vezes por semana. "Faço caminhada sempre. Gosto de andar, sento para descansar, aqui é muito gostoso. Às vezes vemos acidentes com bicicletas ou pessoas passando mal. Agora ter um local para medir pressão ou glicose e primeiros socorros é muito importante. A iniciativa é aprovada, e parabenizo a prefeitura e vocês pela iniciativa", afirmou.

Novas regras de uso do parque

Agora o espaço conta com novas regras para o uso do parque, com o objetivo de organizar e preservar o meio ambiente. As normas seguem o Código Municipal do Meio Ambiente e o estatuto do parque.

É proibido soltar pipas, consumir bebidas alcoólicas, utilizar caixas de som, andar com veículos elétricos. Também é proibido caçar, vender, retirar ou alimentar animais dentro do parque. Para a realização de eventos e espetáculos, é necessária autorização com apresentação de documento de responsabilidade assinado por um engenheiro de som.