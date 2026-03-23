Funcionários do setor de Vigilância Ambiental em Saúde vão distribuir hipoclorito de sódio e orientar a populaçãoDivulgação
Dia Mundial da Água será comemorado com ação na Praça dos Estudantes
Servidores da Vigilância Ambiental e Saúde vão distribuir hipoclorito de sódio e orientar a população sobre a limpeza de caixas d`água
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Continuam abertas as inscrições para dois cursos profissionalizantes em Nilópolis
Vagas são para Assistente de Controle de Qualidade e Almoxarife, com certificado do SENAI
Nilópolis é prata na categoria Mirim da Olimpíada Brasileira de Linguística
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A Casa da Luta Nilopolitana oferece aulas de autodefesa pessoal para mulheres
Quem se interessar, deve comparecer no local todas as sextas, a partir das 15h
Secretaria de Transportes, Detran RJ e Secretaria de Educação promovem campanha 'Volta às Aulas'
Alunos receberam livro para colorir com orientações sobre trânsito seguro e pais ganharam folders dos agentes
Prefeitura de Nilópolis atende 17 ocorrências dev ido a temporal no município
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