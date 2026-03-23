Funcionários do setor de Vigilância Ambiental em Saúde vão distribuir hipoclorito de sódio e orientar a população - Divulgação

Funcionários do setor de Vigilância Ambiental em Saúde vão distribuir hipoclorito de sódio e orientar a populaçãoDivulgação

Publicado 23/03/2026 15:22

Nilópolis – No último dia 22 de março foi celebrado o Dia Mundial da Água. Para marcar essa data, a Prefeitura de Nilópolis, por meio da Secretaria de Saúde, vai realizar uma ação de conscientização ambiental com moradores que passarem na Praça Orlando Hungria, conhecida como Praça dos Estudantes, na terça-feira, 24 de março, das 9h às 13h.

Funcionários do setor de Vigilância Ambiental em Saúde vão distribuir hipoclorito de sódio e orientar a população sobre a limpeza de caixas d`água e orientar os moradores sobre possíveis cuidados com a água não tratada.

De acordo com Izabel Kalil, diretora do setor de Vigilância Ambiental e Saúde, quem passar pelo local irá receber frasquinhos contendo hipoclorito de sódio. “Esse produto pode ser usado na limpeza das caixas d`água, por exemplo.

Eles pretendem também realizar atividades educativas com as crianças que estiverem no local. Izabel Kalil informou que essa será uma das contribuições do departamento em homenagem ao Dia Mundial da Água.

Moradores que necessitem verificar a qualidade da água que recebem, podem procurar o setor, que funciona dentro do Centro de Eventos, de segunda a sexta-feira, no horário comercial. Ou enviar e-mail para vig.ambientalnilopolis@outlook.com. A instituição fica na Rua José Martins, sem número, bairro Frigorífico.