Casa da Juventude, em Nilópolis, está oferecendo cursos livres - Divulgação

Publicado 24/02/2026 20:11

Nilópolis - A Casa da Juventude Miguel Abraão abre inscrições on-line para seis cursos livres gratuitos para alunos do Ensino Fundamental II da rede municipal e para a comunidade. As inscrições estarão disponíveis até o dia 27 de fevereiro, pelo link https://linktr.ee/casadajuventude.info. O resultado será divulgado em 2 de março, e a confirmação da matrícula será realizada de 3 a 6 de março. As aulas têm início no dia 9 de março.

Neste ano, há vagas para Informática Básica, Robótica, Inglês, Libras, Reforço de Língua Portuguesa e Reforço de Matemática. As oficinas de Informática, Robótica e Libras, terão duração de um semestre letivo, enquanto as de Inglês, Reforço de Português e Matemática terão duração de um ano.

As atividades complementares têm como objetivo promover a formação integral dos estudantes, contribuir para a recomposição e consolidação das aprendizagens essenciais, desenvolver competências digitais e tecnológicas, estimular o raciocínio lógico e o pensamento científico, fortalecer habilidades linguísticas e comunicativas, incentivar a inclusão social por meio da oferta de Libras e ampliar oportunidades formativas para a comunidade.

A Casa da Juventude Miguel Abraão fica localizada na rua Carmela Dutra, n.º 43, na Praça Prefeito Miguel Abraão (antiga Praça do Chafariz) - Centro, Nilópolis.

