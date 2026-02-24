Casa da Juventude, em Nilópolis, está oferecendo cursos livresDivulgação
Casa da Juventude abre inscrições para cursos livres em Nilópolis
O resultado será divulgado em 2 de março, e a confirmação da matrícula será realizada de 3 a 6 de março
Prefeitura de Nilópolis atua em auxílio após temporal do fim de semana
Cidade registrou o nono maior acumulado de chuvas no estado, com 81 mm na estação pluviométrica no bairro do Paiol
Prazo para cota única de 10% do IPTU 2026 termina dia 27 de fevereiro em Nilópolis
O contribuinte também tem a opção de fazer o pagamento em 10 cotas mensais, entre os meses de março e dezembro, mas sem desconto
Carnaval em Nilópolis reúne familias em clima de festa e segurança
Festa deste ano, na Mirandela, tem o tema de 'Folia Raiz - Festa Sustentável'
Alunos da rede municipal de educação iniciam ano letivo em Nilópolis
Cerca de 13 mil estudantes retornaram às aulas nas 31 unidades escolares do município
Shopping Nilópolis Square promove Bailinho de Pré-Carnaval Kids com atrações especiais
A programação acontece das 17h às 21h, na Praça de Alimentação, com diversas atividades recreativas
