Prefeitura de Nilópolis trabalhou para reduzir danos causados pela chuva no município - Divulgação

Prefeitura de Nilópolis trabalhou para reduzir danos causados pela chuva no municípioDivulgação

Publicado 22/02/2026 21:34

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis continua com equipes das secretarias de Defesa Civil (DC), Serviços Públicos (Semserp) e Desenvolvimento Social (DS) em prontidão para acompanhar a situação dos moradores neste domingo (22/02). No sábado, a cidade registrou o nono maior acumulado de chuvas no estado, com 81 mm na estação pluviométrica no bairro do Paiol. Até o momento, não há desalojados ou desabrigados.

Servidores da DC e DS atenderam 17 ocorrências entre sábado e domingo: duas quedas de muro, sendo uma delas às margens do canal Peri-Peri, em Nova Cidade, três quedas de árvores ou galhos, 11 visitas domiciliares por alagamento ou inundação e um pequeno deslizamento, onde foi colocada uma lona de contenção preventivamente.

Funcionários da Semserp limparam os túneis de Olinda, Centro e seus calçadões, além de recolherem o lixo trazido pelas chuvas e pelo transbordamento do rio Pavuna, na divisa com Anchieta, no Rio, e do canal do Peri-Peri, em Nova Cidade.

Há previsão de mais chuva para a tarde desde domingo, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN). A Defesa Civil atende nos números 199 e 97894-1954.

O prefeito Abraãozinho percorreu ontem os bairros da cidade para vistoriar os trabalhos e atender os moradores. Constatou que as obras de contenção para evitar deslizamentos em mais de 20 encostas foram bem-sucedidas.

Agora o foco será a realização de um trabalho educativo junto aos moradores e comerciantes para evitar o descarte de lixo irregular nas ruas. Esse é um sério problema na cidade, cuja coleta de lixo é feita regularmente nos bairros de segunda a sexta-feira.

Em caso de moradores desalojados ou desabrigados, eles devem procurar a Defesa Civil para avaliação da casa. E, depois, buscar abrigo numa das creches mais próximas: CEI Dona Pequetita, no Cabral, Creche Natércia Rosa, no Paiol, ou Creche Rubens da Gama, no Centro. Outra opção é o CRAS mais próximo.

Endereços:

Creche Rubens da Gama Menezes, na Rua João Evangelista de Carvalho, número 1661.

Creche Natércia Rosa, na rua General Olímpio da Fonseca, s/n, Paiol.

Centro De Educação Infantil Dona Pequetita, na rua Damásio Batista, 27, Cabral

Cras paiol - Trav Maria Paris 555 - Tel: 3030-8536

Cras Sofia – Rua Sofia, 111 - Tel : 3030-8535

Cras nova cidade - Rua Gonçalves dias s/n Parque Sara areal - Tel :3030-8534

Cras Cabral - Rua roldão Gonçalves s/n - Tel:3030-8533

Cras Novo Horizonte - Rua João da mata Peixoto 579 - Tel: 3030-8532.