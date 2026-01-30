Casa da Luta Nilopolitana está com inscrições abertas para modalidades de artes marciais - Divulgação

Publicado 30/01/2026 09:29

Nilópolis - A Casa da Luta Nilopolitana, no bairro Frigorífico, está com inscrições abertas para oito modalidades, algumas a partir dos seis anos de idade. A matrícula deve ser feita presencialmente, das 8h às 17h.

São oferecidas aulas de Karatê, Judô Infantil, Judô Adulto, Judô (Turma Geral), Muay Thai, Taekwondo, Jiu-jitsu Infantil, Jiu-jitsu Adulto, Defesa Pessoal Feminina, Kickboxing e Defesa Pessoal para a 3ª Idade.

Os interessados devem procurar à sede da casa e levar os seguintes documentos: 2 fotos 3x4, declaração escolar (cópia), comprovante de residência (cópia), certidão de nascimento ou carteira de identidade (cópia) e atestado médico.

A Casa da Luta Nilopolitana fica na Estrada Dr. Rufino Gonçalves Ferreira, bairro Frigorífico, Nilópolis. Informações também pelo telefone (21) 21 96441-4999.