Para quem deseja ingressar no mundo das artes, as inscrições de cursos livres para os novos alunos ocorrem em duas etapas, online e presencial. De 14 de janeiro a 6 de fevereiro - Divulgação

Publicado 21/01/2026 09:54

Nilópolis - A Secretaria Municipal de Cultura está com vagas abertas para oficinas culturais em diversas áreas. As renovações e novas inscrições para teatro, dança, música e artes plásticas iniciaram na última semana. O atendimento nas unidades ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

A renovação de matrícula para alunos da Usina de Cultura Tim Lopes, Escola Municipal de Teatro Celso Mosciaro e a Escola Municipal de Artes Plásticas Fayga Ostrower segue até 6 de fevereiro, presencialmente na Usina de Cultura.

Para quem deseja ingressar no mundo das artes, as inscrições de cursos livres para os novos alunos ocorrem em duas etapas, online e presencial. De 14 de janeiro a 6 de fevereiro, a inscrição será realizada online. A entrega dos documentos será presencial, de 2 a 6 de fevereiro.

O Curso Profissionalizante em Teatro (THE) está com inscrições abertas até 30 de janeiro. O ingresso acontecerá por meio de Teste de Habilidade Específica. Os candidatos aprovados deverão realizar a matrícula presencialmente na Secretaria da Escola de Teatro Celso Mosciaro em 10, 12, 24 e 26 de fevereiro, das 9h às 17h.

A Usina de Cultura Jornalista Tim Lopes está localizada na Rua Eliseu de Alvarenga, nº 384.