A Prefeitura de Nilópolis é a primeira da Baixada Fluminense e a quinta no estado a conquistar o Selo Ouro de Transparência Pública - Divulgação

Publicado 05/01/2026 11:58

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis é a primeira da Baixada Fluminense e a quinta no estado a conquistar o Selo Ouro de Transparência Pública, um marco que reafirma o compromisso da administração do Prefeito Abraãozinho com uma gestão responsável, aberta e verdadeiramente acessível a todos os cidadãos.

“Esse resultado reflete a seriedade com que tratamos a transparência como pilar de governo. Avançamos de 77,85% em 2024 para 94,38% nos critérios de exigência do Tribunal de Contas do Estado (TCE)”, comemorou ele, que esteve na cerimônia ao lado da Secretária da CGM, Danielle Agero, e sua equipe”, disse o prefeito Abraãozinho.

A secretária da Controladoria-Geral do Município, Danielle Agero recordou que houve todo um trabalho da equipe da CGM junto às secretarias para o esclarecimento e sensibilização quanto à necessidade e obrigação legal de uso de modelos de documentos que deveriam ser disponibilizados e a importância do comprometimento dos funcionários das pastas.

“Criamos grupos nos aplicativos de mensagens para tirar as dúvidas quanto ao que precisava ser atendido por cada secretaria. E, em julho, o prefeito baixou um decreto determinando a transparência setorial e que essas informações deveriam ser alimentadas no portal da transparência. É uma jornada, uma sensibilização que começou em 2021, quando começamos a falar sobre essas normas”, afirmou.

Programa Nacional de Transparência Pública

O programa nacional de transparência pública PNTP é liderado pela Atricon - Associação dos Membros Tribunais de Contas do Brasil e, visa avaliar os portais e aprimorar a transparência das informações públicas em todo o país, incentivando o controle social e a confiança do cidadão nas instituições. Ele se baseia na classificação feita pelo Tribunal de Contas do Estado.