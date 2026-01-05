A Prefeitura de Nilópolis é a primeira da Baixada Fluminense e a quinta no estado a conquistar o Selo Ouro de Transparência PúblicaDivulgação
Nilópolis conquista o Selo Ouro de Transparência Pública
Prêmio mostra compromisso da gestão pública com transparência, que gera credibilidade, aproxima o cidadão e fortalece a confiança da população
Nilópolis forma 250 agentes de saúde e endemias em curso técnico do Governo Federal
Município tem 100% de cobertura da Estratégia Saúde da Família
Agentes de trânsito de Nilópolis agora podem usar taser
Servidores de segurança viária da cidade são os primeiros da Baixada autorizados a utilizar armamento não letal
Prefeitura de Nilópolis promove Emprega Jovens 2025
Esta é a primeira edição do programa Jovem Aprendiz para jovens de 14 a 24 anos que estão concluindo o período escolar
‘Raízes da Igualdade’ celebra a cultura negra em Nilópolis
Evento reuniu arte, cultura, prestação de serviços da Prefeitura e da Defensoria Pública no paço municipal
Neguinho da Beija-Flor é homenageado na Câmara dos Vereadores de Nilópolis
Projeto também concedeu moções honrosas a pessoas que contribuíram para a história do samba nilopolitano
