Neguinho da Beija-Flor é homenageado na Câmara dos Vereadores de NilópolisDivulgação

Publicado 05/12/2025 16:49

Nilópolis – O intérprete Neguinho da Beija-Flor foi o grande homenageado na Câmara Municipal de Nilópolis, junto com sambistas que fizeram a história do samba no município. Na manhã desta sexta-feira (5), a Câmara Municipal de Nilópolis instituiu o Dia Nacional do Samba de Nilópolis, a ser comemorado em 2 de dezembro.

O projeto de lei é de autoria do presidente da Casa, Jorginho Scalise, e, além de criar a lei, também concedeu moções honrosas a pessoas que contribuíram para a história do samba nilopolitano.

Foram homenageadas personalidades da Velha Guarda da Beija-Flor de Nilópolis, como o intérprete Gilson Bacana, o atual intérprete da agremiação, Nino do Milênio, entre muitos outros artistas.

O grande homenageado da manhã foi Neguinho da Beija-Flor, que, além da moção, recebeu três medalhas, entre elas a Medalha Farid Abraão.

Neguinho recebeu a honraria das mãos do primeiro-secretário da Casa, o vereador Binho.

Após a homenagem, os artistas se reuniram na Câmara Municipal e entoaram o samba antológico “Não Deixe o Samba Morrer”.