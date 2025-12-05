Neguinho da Beija-Flor é homenageado na Câmara dos Vereadores de NilópolisDivulgação
Neguinho recebeu a honraria das mãos do primeiro-secretário da Casa, o vereador Binho.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Neguinho da Beija-Flor é homenageado na Câmara dos Vereadores de NilópolisDivulgação
Neguinho da Beija-Flor é homenageado na Câmara dos Vereadores de Nilópolis
Projeto também concedeu moções honrosas a pessoas que contribuíram para a história do samba nilopolitano
Secretaria de Cultura encerra ano letivo com apresentações gratuitas em Nilópolis
Dezenove números de dança, teatro, música e canto coral vão encantar o público
Nilópolis está com inscrições abertas para cursos gratuitos
Há vagas para formação de Assistente de Controle de Qualidade e Almoxarife
Educação prorroga período de renovação e confirmação de matrícula
Atualização de dados será pelo aplicativo Nilópolis Educa, enquanto a confirmação ocorrerá presencialmente na unidade escolar
APAE de Nilópolis receberá ampla revitalização após anos sem reforma
A obra é fruto de uma solicitação do deputado Rafael Nobre e deve modernizar toda a estrutura
Nilópolis inaugura Centro de Controle Operacional (CCON)
A sede será no endereço da Secretaria de Segurança, no Centro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.