As aulas do curso de mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração terão 180 horas Divulgação
Convênio entre Prefeitura de Nilópolis e SENAI realiza cursos gratuitos
As aulas começam na segunda-feira, 27 de outubro de 2025 e têm previsão de ir até 19 de fevereiro de 2027
Refis 2025: Contribuintes têm até dezembro para quitar débitos com condições especiais
Ação busca ajudar quem está em dívida a se regularizar e também fortalecer a arrecadação municipal para investir em melhorias para a cidade
Nilópolis promove caminhada do Outubro Rosa pela Mirandela
Ação contou com dezenas de mulheres que partiram da Mirandela em direção ao Parque Natural Prefeito Farid Abrão
Homenagem da Secretaria de Desenvolvimento Social
Dezesseis mulheres receberão moção de congratulações na sede da OAB Nilópolis nesta quinta-feira
5ª edição do Circuito Delas no Parque Natural Prefeito Farid Abrão
Evento voltado às mulheres é organizado pela Secretaria de Cidadania em parceria com Meio Ambiente, Educação e Esporte
Blitz educativa da Secretaria de Transportes de Nilópolis em parceria com Detran dia 8 de outubro
Iniciativa faz parte das ações do Dia Nacional do Trânsito, celebrado no fim de setembro
