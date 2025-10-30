As aulas do curso de mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração terão 180 horas - Divulgação

Publicado 30/10/2025 09:00

Nilópolis - Foi um sucesso a parceria da Prefeitura de Nilópolis com a Firjan/SENAI para 60 vagas, divididas entre os cursos de eletricista de obras e mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração, oferecidas aos moradores da cidade. Desde as 9h de quarta-feira, 22 de outubro, os interessados começaram a chegar no Mercador Popular, atraídos por informações nas redes sociais da Prefeitura e por dicas de amigos.

As aulas começam na última segunda-feira (27) e têm previsão de ir até 19 de fevereiro de 2027. Para as aulas de eletricista de obras, a idade mínima é de 18 anos. No ato de inscrição, eles levaram a cópia do RG, do CPF, do comprovante de residência na cidade e do diploma de ensino fundamental completo. Os alunos vão estudar no laboratório do SENAI Nova Iguaçu, no Bairro da Luz, no turno da manhã, com total de 240 horas.

O secretário de Trabalho, Eduardo Amorim, disse que um grupo de mulheres agora pediu um curso de pedreiro. “Farei contato com o SENAC ainda este semestre para conversar sobre o tema. Quanto à FIRJAN/SENAI, planejamos oferecer agora o curso de controle de qualidade na sede da SETRAB. A previsão é que as inscrições sejam ainda no início de novembro”, previu.

Amorim contou que muitas pessoas que foram se inscrever não conheciam o mercado popular. ‘Eles aproveitaram para comprar nas lojas. Isso movimenta o espaço e estimula os lojistas”, afirmou.

As aulas do curso de mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração terão 180 horas e o aluno precisa ter, no mínimo, o 7º ano do ensino fundamental. O turno será da manhã e podem se cadastrar adolescentes a partir de 16 anos. Os documentos necessários são os mesmos do curso de eletricista de obras.

As disciplinas abordadas pretendem qualificar os interessados para que adquiram fundamentos técnicos e científicos, visando o desenvolvimento de capacidades técnicas referentes à instalação, operação e manutenção de equipamentos de refrigeração e climatização residencial respeitando legislações.

Também estão no programa normas técnicas, ambientais, de qualidade, de saúde e segurança, bem como capacidades sociais, organizativas e metodológicas, de acordo com a atuação do profissional no mundo do trabalho.