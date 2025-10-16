Todas as laureadas vão receber também uma moção de congratulações de moções e aplausos concedida pela Câmara de Vereadores de NilópolisDivulgação

Nilópolis - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES) vai homenagear 16 mulheres, a maioria funcionárias da Prefeitura de Nilópolis, na sede da OAB Nilópolis, nesta quinta-feira. O objetivo é celebrar e reconhecer o papel fundamental da mulher na sociedade, representada pelas agraciadas.
A advogada Cláudia Melo, da SEMDES, é responsável pela organização do evento. “Será uma tarde inspiradora dedicada à valorização da força, da inteligência e da sensibilidade feminina, qualidades que transformam famílias, comunidades e o mundo”, garantiu.
Todas as laureadas vão receber também uma moção de congratulações de moções e aplausos concedida pela Câmara de Vereadores de Nilópolis proposta pelo vereador Armando Paiano. Os organizadores convidaram a subsecretária da Mulher e Cuidados de São João de Meriti, Ruth Tebaldi, para fazer uma palestra na cerimônia.
“Queremos destacar as conquistas, os desafios e o protagonismo das mulheres em todos os espaços da vida social, profissional e institucional”, salientou a advogada.
Homenageadas:
Everline de Lima, Secretária do Desenvolvimento Social de Nilópolis
Gisele Armada, Subsecretária de Desenvolvimento Social de Nilópolis
Professora Nilcéia Cardoso, Superintendente da Casa da Mulher Nilopolitana
Camila Eurich, Coordenadora de Saúde
Bianca Santos, Movimento Mulher Superação
Bernadete Travassos, Coordenadora de Comunicação de Nilópolis
Danielle Villas Boas, Secretária da Controladoria Geral de Nilópolis,
Elaine Santos, Superintendente dos Direitos do Idoso de Nilópolis
Professora Flávia Rocha, Secretária de Educação de Nilópolis
Amanda Cristina, Superintendente do Meio Ambiente de Nilópolis
Maria de Fátima Pfaltzgraff, Presidente da OAB Nilópolis
Fabianne Monique, do projeto Mulher Resiliente
Joyce Marques, assistente social da SEMDES, mãe atípica
Dona Alda Nobre, mãe do deputado estadual Rafael Nobre
Mariana Brito, Defensora Pública
Luciana Correa, integrante da Guarda Civil Municipal de Nilópolis