Nilópolis - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES) vai homenagear 16 mulheres, a maioria funcionárias da Prefeitura de Nilópolis, na sede da OAB Nilópolis, nesta quinta-feira. O objetivo é celebrar e reconhecer o papel fundamental da mulher na sociedade, representada pelas agraciadas.
A advogada Cláudia Melo, da SEMDES, é responsável pela organização do evento. “Será uma tarde inspiradora dedicada à valorização da força, da inteligência e da sensibilidade feminina, qualidades que transformam famílias, comunidades e o mundo”, garantiu.
Todas as laureadas vão receber também uma moção de congratulações de moções e aplausos concedida pela Câmara de Vereadores de Nilópolis proposta pelo vereador Armando Paiano. Os organizadores convidaram a subsecretária da Mulher e Cuidados de São João de Meriti, Ruth Tebaldi, para fazer uma palestra na cerimônia.
“Queremos destacar as conquistas, os desafios e o protagonismo das mulheres em todos os espaços da vida social, profissional e institucional”, salientou a advogada.
Homenageadas:
Everline de Lima, Secretária do Desenvolvimento Social de Nilópolis Gisele Armada, Subsecretária de Desenvolvimento Social de Nilópolis Professora Nilcéia Cardoso, Superintendente da Casa da Mulher Nilopolitana Camila Eurich, Coordenadora de Saúde Bianca Santos, Movimento Mulher Superação Bernadete Travassos, Coordenadora de Comunicação de Nilópolis Danielle Villas Boas, Secretária da Controladoria Geral de Nilópolis, Elaine Santos, Superintendente dos Direitos do Idoso de Nilópolis Professora Flávia Rocha, Secretária de Educação de Nilópolis Amanda Cristina, Superintendente do Meio Ambiente de Nilópolis Maria de Fátima Pfaltzgraff, Presidente da OAB Nilópolis Fabianne Monique, do projeto Mulher Resiliente Joyce Marques, assistente social da SEMDES, mãe atípica Dona Alda Nobre, mãe do deputado estadual Rafael Nobre Mariana Brito, Defensora Pública Luciana Correa, integrante da Guarda Civil Municipal de Nilópolis
