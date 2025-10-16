Todas as laureadas vão receber também uma moção de congratulações de moções e aplausos concedida pela Câmara de Vereadores de Nilópolis - Divulgação

Publicado 16/10/2025 16:05

Nilópolis - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES) vai homenagear 16 mulheres, a maioria funcionárias da Prefeitura de Nilópolis, na sede da OAB Nilópolis, nesta quinta-feira. O objetivo é celebrar e reconhecer o papel fundamental da mulher na sociedade, representada pelas agraciadas.

A advogada Cláudia Melo, da SEMDES, é responsável pela organização do evento. “Será uma tarde inspiradora dedicada à valorização da força, da inteligência e da sensibilidade feminina, qualidades que transformam famílias, comunidades e o mundo”, garantiu.

Todas as laureadas vão receber também uma moção de congratulações de moções e aplausos concedida pela Câmara de Vereadores de Nilópolis proposta pelo vereador Armando Paiano. Os organizadores convidaram a subsecretária da Mulher e Cuidados de São João de Meriti, Ruth Tebaldi, para fazer uma palestra na cerimônia.

“Queremos destacar as conquistas, os desafios e o protagonismo das mulheres em todos os espaços da vida social, profissional e institucional”, salientou a advogada.

Homenageadas:

Everline de Lima, Secretária do Desenvolvimento Social de Nilópolis

Gisele Armada, Subsecretária de Desenvolvimento Social de Nilópolis

Professora Nilcéia Cardoso, Superintendente da Casa da Mulher Nilopolitana

Camila Eurich, Coordenadora de Saúde

Bianca Santos, Movimento Mulher Superação

Bernadete Travassos, Coordenadora de Comunicação de Nilópolis

Danielle Villas Boas, Secretária da Controladoria Geral de Nilópolis,

Elaine Santos, Superintendente dos Direitos do Idoso de Nilópolis

Professora Flávia Rocha, Secretária de Educação de Nilópolis

Amanda Cristina, Superintendente do Meio Ambiente de Nilópolis

Maria de Fátima Pfaltzgraff, Presidente da OAB Nilópolis

Fabianne Monique, do projeto Mulher Resiliente

Joyce Marques, assistente social da SEMDES, mãe atípica

Dona Alda Nobre, mãe do deputado estadual Rafael Nobre

Mariana Brito, Defensora Pública

Luciana Correa, integrante da Guarda Civil Municipal de Nilópolis

