Comerciantes puderam tirar dúvidas sobre benefícios e obrigações do Microempreendedor IndividualDivulgação

Publicado 24/09/2025 19:10

Nilópolis - Lojistas que estão instalados no Mercado Popular de Nilópolis Vereador Alirio Cardoso puderam tirar dúvidas sobre benefícios e obrigações do Microempreendedor Individual (MEI). Eles também tiveram à disposição vários serviços oferecidos pela Secretaria de Trabalho (Setrab), em parceria com outras pastas, como Educação, Cidadania, Saúde e Desenvolvimento Social.

Entre os serviços oferecidos, estavam inscrição no balcão de empregos, isenção para retirada de documentos, confecção de currículos e ajuda para cadastramento em serviços digitais. A Secretaria de Educação levou a equipe responsável pela inscrição na modalidade de ensino Educação de Jovens e Adultos (EJA), para pessoas com 15 anos ou mais que não tiveram acesso à escola na idade certa.

Proprietário do box Miguel Artigos de Época, Jairo dos Santos admitiu que tinha poucas informações sobre benefícios e obrigações do MEI. Ele é MEI, mas não paga seu INSS, por exemplo. “ Optei por investir em imóveis e depois alugá-los”, afirmou o torcedor do Fluminense e morador do Centro do município.

Elizabeth Barbosa trabalha há 30 anos com comércio popular e começou no Calçadão da Mirandela. “Foi assim que criei meu filho, que hoje é funcionário público do Estado concursado”, disse, orgulhosa. A comerciante elogiou a iniciativa da Prefeitura e pediu outras ações, como mais divulgação do espaço, atrações artísticas e o fim da concorrência com os camelôs.

O gestor do Mercado Popular, André Poubel, afirmou que o espaço tem 174 lojas depois da reforma. “O então prefeito Farid ouviu nossos pedidos e reformou o mercado. Mais do que a concorrência com os camelôs, temos muitos produtos iguais à venda. A falta de alternância um fator que dificulta a vinda de compradores”, avaliou Poubel.



A analista técnica de negócios do Sebrae, Vanessa Soares, explicou que a orientação individual pode servir para orientar os lojistas quanto ao design de apresentação dos boxes, arrumação, estoque de material. “ Assim eles terão uma visão melhor dos produtos”, observou Vanessa.

A advogada Luciana Santana, moradora do Centro, passou no Mercado Popular para se inscrever para as aulas de Marketing Digital para a Geração Prateada. “Soube por uma amiga que está sempre atenta às redes sociais da Prefeitura”, contou ela, que aproveitou para aferir a pressão e a glicose na mesinha dos servidores da Secretaria de Saúde.

O secretário de Trabalho, Dudu Amorim, explicou que o objetivo é preparar essa parcela da população para usar o site gov.br, ensinar como elaborar currículos, utilizar as redes sociais para ajudá-los a arrumar emprego e voltar ao mercado de trabalho, caso queiram.

“Serão duas turmas, com aulas de manhã e à tarde, a partir do dia 1º de outubro, na sede da secretaria. Os professores seremos eu, Elígia Fraga e Roberto Percil”, disse o secretário de Trabalho. Nilópolis possui 20% da população com mais de 60 anos, maior percentagem da Baixada Fluminense.