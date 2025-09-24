Neste ano, três agentes de trânsito foram homenageados com moção de congratulações e aplausosDivulgação
Sessão Solene celebra Dia do Agente de Trânsito em Nilópolis
Além dos profissionais, também foram homenageadas algumas personalidades da sociedade civil
Iluminação e espaço de lazer inaugurados em Nilópolis
Parque Natural Farid Abrão e Alameda da Turma do Geri foram os locais que receberam melhorias
Prefeitura de Nilópolis assina convênio histórico com CIEE
Estudantes universitários poderão participar de processo seletivo e estagiar nas secretarias municipais
Nilópolis celebrará Dia Nacional do Trânsito com ações educativas
Evento terá blitz na divisa com Mesquita, atividades na Praça dos Estudantes e entrega da primeira vaga exclusiva para autistas
Integrante do tráfico na Chatuba é preso em Nilópolis
Suspeito foi detido em patrulhamento da Guarda Municipal e da Polícia Civil
Estado vai cofinanciar manutenção da Clínica Veterinária Municipal de Nilópolis
Anúncio foi feito pelo governador Claudio Castro, que visitou as obras e novas instalações
