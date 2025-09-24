Neste ano, três agentes de trânsito foram homenageados com moção de congratulações e aplausos - Divulgação

Publicado 24/09/2025 18:45

Nilópolis - Nesta semana, Nilópolis comemorou o Dia Municipal do Agente de Trânsito com uma Sessão Solene na Câmara de Vereadores. O evento contou com homenagens e entrega de certificado de Agente do Ano 2025.

Neste ano, três agentes de trânsito foram homenageados com moção de congratulações e aplausos. Daniel da Penha Barreto Junior, Christian Darclei Cavalcanti dos Reis e Antônio Roberto Gomes, reconhecido como o Agente do Ano de 2025.

Além dos profissionais, também foram homenageadas algumas personalidades da sociedade civil que contribuem na área de trânsito e mobilidade urbana. Autoridades do município marcaram presença na solenidade.

O vice-prefeito Alvinho destacou a importância dos agentes. “É com grande alegria que celebramos hoje o Dia Municipal do Agente de Trânsito. O trabalho dos agentes de trânsito vai muito além da fiscalização. É cuidar da vida, organizar o fluxo das ruas e proteger nossa população”, afirmou.

O secretário de Transportes, Ricardo Galego, se mostrou orgulhoso do trabalho de sua equipe. “Nossa parceria, que se estende por quase cinco anos, tem sido marcada por esforço e dedicação mútua. Hoje, sinto gratidão por todo o apoio e trabalho. Reconheço que sem vocês não teria alcançado meus objetivos. Parabenizo todos pelo excelente trabalho que têm desempenhado neste município.”

Reconhecido no município por sua dedicação à categoria, o agente de trânsito e coordenador do Núcleo de Educação para o Trânsito da SEMTRAN, Nilton Marques, recebeu o título de Cidadão Honorário.

“Este dia representa uma conquista para todos nós, que tanto lutamos por este momento. Dificilmente encontro alguém nesta plenária com quem não tenha colaborado em algum projeto, em meus 15 anos de atuação no trânsito. Essa parceria é fundamental para nossa classe. Muito obrigado a todos e parabéns para nós, agentes de trânsito. Este dia é de grande importância”, disse.