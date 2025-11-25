A atualização de dados será pelo aplicativo Nilópolis Educa, enquanto a confirmação ocorrerá presencialmente na unidade escolar - Divulgação

Publicado 25/11/2025 12:20

Nilópolis - A Secretaria de Educação de Nilópolis prorrogou a renovação e confirmação de matrícula para o dia 28 de novembro, para as turmas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos (EJA). A atualização de dados será pelo aplicativo Nilópolis Educa, enquanto a confirmação ocorrerá presencialmente na unidade escolar, no mesmo período.

Para novos alunos da rede municipal, a primeira fase da pré-matrícula será realizada on-line, no site oficial da Prefeitura, de 1 a 12 de dezembro. O resultado estará disponível também on-line, no dia 19 de dezembro. A confirmação de matrícula ocorrerá presencialmente, de 5 a 9 de janeiro.

Já a segunda fase da pré-matrícula acontecerá on-line, de 14 a 19 de janeiro. O resultado será divulgado no dia 23 de janeiro, e a confirmação da matrícula deverá ser feita presencialmente, de 26 a 29 de janeiro.

Para mais informações, procure a unidade atual do aluno ou acompanhe os canais oficiais da Prefeitura de Nilópolis e da Secretaria Municipal de Educação.