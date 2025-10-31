Nesta semana foi realizada uma visita de vistoria no local que receberá as intervenções - Divulgação

Publicado 31/10/2025 09:00

Nilópolis – A sede da APAE de Nilópolis, no bairro Nova Cidade, passará por obras de revitalização. Nesta semana foi realizada uma vistoria no local para ver as condições das instalações. Participaram o deputado estadual Rafael Nobre, o vereador Leandro Hungria e representantes da Empresa de Obras Públicas do Estado (EMOP).

A intervenção é resultado do Ofício nº 84/2025, enviado pelo gabinete de Rafael Nobre à EMOP. Segundo a direção da unidade, que atua há mais de 30 anos no atendimento de crianças e adolescentes com deficiência, a instituição não passa por reformas há vários anos.

Atualmente, 80 pessoas são atendidas no local, que enfrenta problemas como infiltrações, banheiros não adaptados, falta de acessibilidade ao segundo andar, inadequações nas salas de atendimento e piso comprometido na quadra esportiva.

Essas condições colocam em risco o bem-estar dos atendidos e dos profissionais da unidade. A reforma visa, portanto, modernizar e ampliar o espaço, permitindo o aumento do número de atendimentos e oferecendo melhores condições para os assistidos, suas famílias e os funcionários da instituição.