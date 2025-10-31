Nesta semana foi realizada uma visita de vistoria no local que receberá as intervençõesDivulgação
APAE de Nilópolis receberá ampla revitalização após anos sem reforma
A obra é fruto de uma solicitação do deputado Rafael Nobre e deve modernizar toda a estrutura
Nilópolis inaugura Centro de Controle Operacional (CCON)
A sede será no endereço da Secretaria de Segurança, no Centro
Convênio entre Prefeitura de Nilópolis e SENAI realiza cursos gratuitos
As aulas começam na segunda-feira, 27 de outubro de 2025 e têm previsão de ir até 19 de fevereiro de 2027
Refis 2025: Contribuintes têm até dezembro para quitar débitos com condições especiais
Ação busca ajudar quem está em dívida a se regularizar e também fortalecer a arrecadação municipal para investir em melhorias para a cidade
Nilópolis promove caminhada do Outubro Rosa pela Mirandela
Ação contou com dezenas de mulheres que partiram da Mirandela em direção ao Parque Natural Prefeito Farid Abrão
Homenagem da Secretaria de Desenvolvimento Social
Dezesseis mulheres receberão moção de congratulações na sede da OAB Nilópolis nesta quinta-feira
