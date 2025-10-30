convida para a inauguração do Centro de Controle Operacional de Nilópolis (CCON), segunda-feira, dia 3 de novembro, às 10h. A sede será no endereço da Secretaria de Segurança, na Rua Senador Fernando Mendes, 1158, no Centro.
Presidida pelo prefeito Abraãozinho David, a cerimônia contará com a presença de secretários municipais, vereadores, do deputado estadual Rafael Nobre e do deputado federal Ricardo Abrão. São aguardados ainda a delegada titular da 57ª DP, Isabelle Conti, o diretor do Departamento Geral de Polícia da Baixada, Gabriel Ferrando, o comandante do 4º Grupamento de Bombeiros Militares, coronel Sandro Alves.
Também foram convidados o comandante de Bombeiros da Área VI – Baixada Fluminense, coronel Samuel Freire, o comandante do 20º BPM (Mesquita), tenente-coronel, Perry Azevedo e o comandante-geral da PMERJ, coronel Marcelo Menezes.
Durante a solenidade também haverá a formatura de guardas municipais e agentes da Ronda Ostensiva Municipal.
Serviço: Inauguração do Centro de Controle Operacional de Nilópolis (CCON) Dia: 3 de novembro Horário: 10h Endereço: Rua Senador Fernando Mendes, 1158, Centro de Nilópolis
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.