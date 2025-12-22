Nilópolis tem os primeiros agentes de trânsito da Baixada Fluminense a usar armamento não letal - Divulgação

Publicado 22/12/2025 09:38

Nilópolis – A cidade de Nilópolis tem os primeiros agentes de trânsito da Baixada Fluminense a usar armamento não letal, como pistolas elétricas (Spark). Os 36 servidores participaram de curso com o especialista na área, Fábio André do Nascimento, guarda municipal no Rio há 25 anos, credenciado pela Polícia Federal (PF).



Apesar de ser, constitucionalmente, um dever dos governadores, responsáveis pela gestão das policiais militar e civil, eles devem se articular com a União e com os municípios. A Segurança Pública se tornou uma das maiores preocupações da sociedade, seja em nível estadual, municipal ou federal.



No que se refere à gestão do prefeito Abraãozinho, Nilópolis segue o que determina a lei federal 13.060 de 2014, que disciplina o uso de instrumentos de menor poder ofensivo pelos agentes de segurança pública, em todo o território nacional. Na cidade, os 131 guardas municipais já fazem uso de tasers desde outubro passado.



Enquanto os agentes de trânsito cuidam da segurança viária, os guardas municipais monitoram e fiscalizam os prédios públicos e as ruas. O uso do armamento não letal torna-se necessário em casos em que motoristas ou motociclistas ou transeuntes agem com violência contra esses servidores, mesmo após serem advertidos.



Moradora do bairro Cabral, Maria José Silva, 55 anos, sai de casa às 5h para pegar o trem em direção à Central. “Acho ótimo agente de trânsito e guarda municipal agora ter maquininha que dá choque. De vez em quando eu cruzo com pessoas que reclamam de assaltos de motociclistas e motoristas. Espero que isso diminua a ousadia deles”, afirmou a diarista.



Estudante de engenharia na Uerj, Wallace Campos, 24 anos, aplaude a iniciativa, mas opina que apenas essas ferramentas não vão resolver o problema da segurança pública. “Na minha opinião, o problema é estrutural. Precisa investir em educação para que essa garotada tenha opções, não seja atraída pela bandidagem”, disse o morador do Centro.



Guarda Municipal usa desde outubro



Em Nilópolis, a implementação desses instrumentos fortalece a atuação da Guarda Municipal em situações do cotidiano, como controle de tumultos, condução de indivíduos agressivos, apoio a operações conjuntas e proteção do patrimônio público. O objetivo central é permitir respostas mais eficientes e seguras, oferecendo aos agentes ferramentas adequadas para lidar com ocorrências que exigem intervenção, mas que não justificam a utilização de armas de fogo.



Além disso, o uso de armamento não letal contribui para aumentar a confiança da população na atuação da Guarda, reforçando o compromisso institucional com ações responsáveis, técnicas e baseadas no respeito aos direitos humanos. Essa estratégia coloca Nilópolis em sintonia com práticas modernas de policiamento, que valorizam a prevenção, o diálogo e a proporcionalidade no uso da força.