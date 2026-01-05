Nilópolis formou 250 agentes de saúde e endemias em curso técnico do Governo Federal - Divulgação

Nilópolis formou 250 agentes de saúde e endemias em curso técnico do Governo FederalDivulgação

Publicado 05/01/2026 11:52

Nilópolis - Centenas de familiares e amigos acompanharam a cerimônia de formatura do Programa Mais Saúde com Agente, do Governo Federal, realizada na 2ª Igreja do Nazareno, em Nilópolis. A capacitação teve duração de nove meses e contou com 250 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) formados.

Nilópolis conta atualmente com 100% de cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF). Com três meses de aulas online e seis presenciais, o programa tem como objetivo melhorar a qualidade e eficiência da Atenção Primária à Saúde, formando profissionais que atuam no contato com as famílias e o território, além do preparo para as novas atribuições dos ACS, como aferir a pressão arterial e a glicemia.

Agente comunitária há quase 20 anos na unidade do Paiol, Marina Moreira, de 63 anos, está animada com a nova fase profissional. "Agora podemos medir pressão e glicose, acompanhar grávidas, hipertensos e diabéticos. Esse curso veio para melhorar ainda mais o atendimento. Estou muito feliz."

Durante a formatura, o vice-prefeito Alvinho destacou a força do nilopolitano e leu um trecho do hino da cidade. "Parabenizo vocês por mais uma conquista. 'És um povo valoroso, forte e cheio de vigor. Tão pequeno, tão gigante, tua história assim o diz. Vai à luta, segue avante, serve ao teu país', é o que vocês fazem", disse e recebeu aplausos.

O secretário de Saúde, Dr. André Esteves, também parabenizou os formandos. "A Saúde começa com vocês, que estão nas ruas e dentro das casas. Esse curso amplia o cuidado com os pacientes “, afirmou.