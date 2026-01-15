Secretária de Fazenda, Janaína Tellini, mostra o modelo da e-carta do IPTU - Divulgação

Secretária de Fazenda, Janaína Tellini, mostra o modelo da e-carta do IPTUDivulgação

Publicado 15/01/2026 12:00

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, anunciou que os Correios começarão a entregar a e-carta, um tipo de boleto, com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026 nas residências dos contribuintes na primeira semana de janeiro.



Quem optar pela quitação em cota única até 27 de fevereiro terá redução de 10% do valor total do IPTU. Outra opção, mas sem desconto, é fazer o pagamento em 10 cotas mensais, entre os meses de março e dezembro.

A partir do dia 5 de janeiro, o contribuinte poderá baixar o documento do site da Prefeitura de Nilópolis( www.nilopolis.rj.gov.br ). Além do internet banking, qualquer agência bancária, casa lotérica e terminais de auto atendimento realizam o pagamento do imposto.



Caso o morador não receba o IPTU 2026 na residência, poderá solicitar a impressão do documento de cota única no Departamento de Receitas Imobiliárias (DRI), na Secretaria de Fazenda, a partir de 5 de janeiro, e para parcelamento com início em 24 de fevereiro. A Secretaria fica no térreo da Prefeitura, na Rua Pedro Álvares Cabral, 305, Centro.



Houve um reajuste de 5,13 % no valor do IPTU com base na variação do INPC acumulado dos últimos 12 meses, no período de junho de 2024 a julho de 2025. O Diário Oficial do Município, publicado no dia 17 de outubro, traz o Decreto 5434/2025 com esta decisão.