Durante o período de execução das obras, a UPA precisará ser totalmente fechada
UPA de Nilópolis passa por obras de modernização
UPA de Nilópolis passa por obras de modernização
Cursos gratuitos oferecidos pela Prefeitura de Nilópolis
Especialização de Eletricista Predial e de Suporte Básico de Vida exclusivo para moradores do município
Nilópolis conquista o Selo Ouro de Transparência Pública
Prêmio mostra compromisso da gestão pública com transparência, que gera credibilidade, aproxima o cidadão e fortalece a confiança da população
Nilópolis forma 250 agentes de saúde e endemias em curso técnico do Governo Federal
Município tem 100% de cobertura da Estratégia Saúde da Família
Agentes de trânsito de Nilópolis agora podem usar taser
Servidores de segurança viária da cidade são os primeiros da Baixada autorizados a utilizar armamento não letal
Prefeitura de Nilópolis promove Emprega Jovens 2025
Esta é a primeira edição do programa Jovem Aprendiz para jovens de 14 a 24 anos que estão concluindo o período escolar
