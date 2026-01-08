Durante o período de execução das obras, a UPA precisará ser totalmente fechada - Divulgação

Publicado 08/01/2026 08:05

Nilópolis - As obras de modernização da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nilópolis, localizada no bairro Cabuís, já estão em andamento. A intervenção prevê a reforma da estrutura física da unidade, com a adequação dos ambientes para melhor acolhimento dos pacientes e melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde.

O prefeito de Nilópolis, Abraãozinho David (PL) e o deputado estadual Rafael Nobre (União Brasil) visitaram o local para acompanhar os trabalhos. “A unidade está recebendo uma modernização completa, que vai melhorar a estrutura física e garantir um atendimento cada vez mais eficiente à população”, afirmou.

Além da reforma estrutural, o deputado destacou a chegada de novos serviços e equipamentos de alta tecnologia. “A grande novidade é que a unidade receberá um tomógrafo e passará a realizar exames complexos, como colonoscopia e endoscopia, ampliando o acesso da população a serviços essenciais. Tudo isso é resultado da união de forças e do compromisso de fazer a diferença real na vida das pessoas”, concluiu.

O prefeito Abraãozinho David informou que, durante o período de execução das obras, a UPA precisará ser totalmente fechada, já que alguns serviços exigem isolamento para a realização das intervenções.