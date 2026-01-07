Candidatos devem ser moradores do município, ter ensino fundamental e mais de 18 anos - Divulgação

Candidatos devem ser moradores do município, ter ensino fundamental e mais de 18 anosDivulgação

Publicado 07/01/2026 14:29

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis e o SENAI/FIRJAN continuam a parceria de sucesso para a realização de cursos profissionalizantes de graça. Nesta quinta-feira (8) começam as inscrições no curso de eletricista predial, na sede da Secretaria de Trabalho (SETRAB), com 30 vagas disponíveis, no horário 9h às 12h. O candidato deve ser morador do município, ter ensino fundamental e mais de 18 anos.

Pela primeira vez, as aulas serão no turno da noite. O secretário de Trabalho, Eduardo Amorim, disse que o objetivo é facilitar o acesso para as pessoas que trabalham no horário comercial e buscam se qualificar nessa área. Os interessados devem comparecer com original e cópia de identidade, CPF, comprovante de escolaridade e comprovante de residência em Nilópolis. As aulas começam na próxima segunda-feira, dia 12 de janeiro.

E os profissionais da área de saúde, como técnicos de enfermagem, enfermeiros, cuidadores de idosos e afins, não podem perder a oportunidade de se aperfeiçoar a respeito do novo protocolo para suporte básico de vida. O curso será oferecido no auditório da Câmara Municipal de Nilópolis, sexta-feira, dia 9 de janeiro, das 8h30 às 13h. Inscrições pelo número 99353-5830.

Serviço: Inscrição para o curso de eletricista predial

Dia: quinta-feira, 8 de janeiro

Horário: das 9h às 12h

Local: Secretaria de Trabalho de Nilópolis

Rua Pedro Álvares Cabral, 995 – Centro - Nilópolis

Inscrições para o curso suporte básico de vida com o novo protocolo

Dia: sexta-feira, 9 de janeiro

Local: Câmara Municipal de Nilópolis

Horário: das 8h30 às 13h

Inscrições pelo telefone: 99353-5830

Endereço: Rua Nicolau Cobelas, 1, Centro, Nilópolis