Escolha ocorreu durante a Conferência Estadual do Trabalho, promovida no último dia 11, na Associação Brasileira de Imprensa (ABI)Divulgação
Nilópolis estará presente à Conferência Nacional do Trabalho, em São Paulo
O Secretário de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico de Nilópolis, Eduardo Amorim representará a cidade
UPA de Nilópolis passa por obras de modernização
Durante o período de execução das obras, unidade precisará ser totalmente fechada
Cursos gratuitos oferecidos pela Prefeitura de Nilópolis
Especialização de Eletricista Predial e de Suporte Básico de Vida exclusivo para moradores do município
Nilópolis conquista o Selo Ouro de Transparência Pública
Prêmio mostra compromisso da gestão pública com transparência, que gera credibilidade, aproxima o cidadão e fortalece a confiança da população
Nilópolis forma 250 agentes de saúde e endemias em curso técnico do Governo Federal
Município tem 100% de cobertura da Estratégia Saúde da Família
Agentes de trânsito de Nilópolis agora podem usar taser
Servidores de segurança viária da cidade são os primeiros da Baixada autorizados a utilizar armamento não letal
