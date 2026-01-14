Escolha ocorreu durante a Conferência Estadual do Trabalho, promovida no último dia 11, na Associação Brasileira de Imprensa (ABI) - Divulgação

Escolha ocorreu durante a Conferência Estadual do Trabalho, promovida no último dia 11, na Associação Brasileira de Imprensa (ABI)Divulgação

Publicado 14/01/2026 13:31

Nilópolis - O Secretário de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico de Nilópolis, Eduardo Amorim, foi escolhido pelo governo federal para participar da Conferência Nacional do Trabalho, que será realizada na cidade de São Paulo, em março de 2026. Durante a Conferência Estadual do Trabalho, na Associação Brasileira de Imprensa (ABI), Amorim propôs a criação do Conselho Consultivo Nacional (CCN).

“Esse conselho vai ajudar todos os municípios, principalmente os menores. Hoje em dia, o acesso de gestores da pasta, empresários e trabalhadores aos serviços oferecidos pelo ministério é limitado. Queremos propiciar soluções efetivas para todos no que se refere à qualificação para o trabalho e oferta de emprego”, afirmou.

Municípios com menos de 200 mil habitantes, como Nilópolis, mas que sequer contam com uma secretaria e serviços como SINE, podem ter sua realidade transformada. O secretário de Trabalho acredita que o CCN possa guiar e fortalecer ações concretas em cada região, com balcões de empregos e agências do trabalhador, oportunizando, por exemplo, programas de primeiro emprego que abrem a porta para o mercado de trabalho.

Além disso, há a possibilidade de oferecer feiras de empregos, cursos profissionalizantes e oficinas que ensinam desde a elaboração de currículos até educação financeira básica.

“Para isso, é importante ampliar o diálogo entre governos, empresas, instituições e sociedade civil, garantindo que cada gestor compreenda e execute melhor as políticas públicas existentes”, salientou Eduardo Amorim, também chamado de Dudu Amorim.

Entre as 92 cidades do estado, apenas sete cidades foram escolhidas para participar da Conferência Nacional que acontecerá em São Paulo: Nilópolis, São João de Meriti, Seropédica, Nova Friburgo, Paracambi, Tanguá, Magé e Petrópolis. Os critérios foram participação nos fóruns anteriores ao evento e propostas aprovadas na Conferência Estadual.