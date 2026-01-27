A iniciativa foi formalizada com a assinatura de um Termo de Cooperação Técnica e amplia a modernização dos serviços públicos em Nilópolis - Divulgação

Publicado 27/01/2026 09:00

Nilópolis - O Governo do Estado do Rio de Janeiro lançou, na última semana, a segunda fase do Programa RJ Digital Municípios. A iniciativa foi formalizada com a assinatura de um Termo de Cooperação Técnica e amplia a modernização dos serviços públicos em Nilópolis.

Representando o município, o secretário de Comunicação e Marketing, Davi Chagas, participou do lançamento. "Esse programa é muito importante porque facilita a vida das pessoas. Para Nilópolis, é um avanço que traz mais agilidade, organização e aproxima ainda mais o poder público da população."

Nilópolis está na lista dos primeiros a receberem uma plataforma digital própria, nos moldes do Portal RJ Digital, além de Barra do Piraí, Resende, Areal, Cordeiro, Vassouras, Rio Claro, Itatiaia, Bom Jardim, Mendes e Cardoso Moreira.

A ação é realizada em parceria com as prefeituras, por meio da Secretaria de Transformação Digital e do PRODERJ, com foco na democratização do acesso, inovação e melhoria do atendimento ao cidadão.

Como funcionará a plataforma digital integrada?

A Plataforma Digital Integrada reunirá serviços em um portal único, com funcionalidades como agendamento, atendimento, ouvidoria, digitalização de serviços, gestão de demandas, privacidade e rastreabilidade de dados, além do uso de inteligência artificial. O sistema contará ainda com aplicativo, governança, indicadores e serviços contínuos de transformação digital.



Segundo o secretário de Transformação Digital, Feu Braga, a proposta altera o modelo de atendimento público. “Estamos criando um novo padrão de relacionamento entre o poder público e o cidadão”, afirmou.

Lançado em 2022, o RJ Digital Municípios já conta com a adesão de cerca de 70% das prefeituras fluminenses. O programa tem como objetivo desburocratizar serviços, ampliar a eficiência administrativa, gerar economia e aumentar a transparência na gestão pública.