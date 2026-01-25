teve como foco a prevenção de riscos e os impactos das mudanças climáticas, atendendo demandas do Ministério PúblicoDivulgação
Encontro teve como foco a prevenção de riscos e os impactos das mudanças climáticas, atendendo demandas do Ministério Público
Encontro teve como foco a prevenção de riscos e os impactos das mudanças climáticas, atendendo demandas do Ministério Público
Cultura abre matrículas para cursos em Nilópolis
O atendimento nas unidades ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h
Correios já entregam boleto do IPTU 2026 em Nilópolis
Pagamento de Cota Única até 31 de janeiro dará desconto de 15 % ao contribuinte
Nilópolis estará presente à Conferência Nacional do Trabalho, em São Paulo
O Secretário de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico de Nilópolis, Eduardo Amorim representará a cidade
UPA de Nilópolis passa por obras de modernização
Durante o período de execução das obras, unidade precisará ser totalmente fechada
Cursos gratuitos oferecidos pela Prefeitura de Nilópolis
Especialização de Eletricista Predial e de Suporte Básico de Vida exclusivo para moradores do município
