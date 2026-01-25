teve como foco a prevenção de riscos e os impactos das mudanças climáticas, atendendo demandas do Ministério Público - Divulgação

Publicado 25/01/2026 16:43

Nilópolis – A Prefeitura de Nilópolis realizou, na última semana, uma reunião intersecretarial, no Gabinete do Prefeito, com o objetivo de alinhar metas para o Plano Municipal de Adaptação às Mudanças Climáticas, por meio da Portaria Conjunta Intersecretarias Nº001/2025.

Nos últimos anos, centenas de moradores dos bairros do Centro e Novo Horizonte foram beneficiados com obras de contenção em mais de 45 encostas, realizadas nos dois lados de Nilópolis. Esse e outros temas relacionados ao meio ambiente foram debatidos durante o encontro, que teve como foco a prevenção de riscos e os impactos das mudanças climáticas, atendendo demandas do Ministério Público.

O secretário de Meio Ambiente, Dean Senra, destacou a importância do planejamento em conjunto para o futuro da cidade. "Se não agirmos agora, não teremos uma cidade preparada para os impactos das mudanças climáticas."

Para o presidente do Fundo Municipal do Meio Ambiente, Eduardo Maruche, as ações precisam ser construídas baseadas na ciência e na preservação ambiental. "A câmara técnica é muito necessária. Precisamos nos unir e caminhar para um futuro melhor para a nossa cidade."

A secretária de Educação, Professora Flávia, também ressaltou o papel de cada pasta no processo. "A articulação entre todos nós fará a diferença para a geração futura", disse, destacando que 90% das escolas da rede municipal contam com hortas pedagógicas, entre outras iniciativas de educação ambiental.

Além da Secretaria de Meio Ambiente, também participaram da reunião secretários e representantes da Defesa Civil, Educação, Obras e Urbanismo, Serviços Públicos, Segurança Pública, Saúde, Desenvolvimento Social, Procuradoria Geral e Ordem Pública.