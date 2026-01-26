Saúde de Nilópolis inicia cirurgias eletivas no Hospital Juscelino Kubitschek - Divulgação

Publicado 26/01/2026 10:00

Nilópolis – Na última semana, a saúde avançou mais um passo. O Hospital Juscelino Kubitschek iniciou a realização de cirurgias eletivas, como vesícula, hérnia, vasectomia, laqueadura, histerectomia, entre outras. No mesmo dia, a unidade de saúde inaugurou o Centro de Terapia Intensiva (CTI).

Até o momento, 12 pessoas já realizaram os procedimentos de vasectomia e laqueadura. O processo para realização dos procedimentos tem início no Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (PAISMCA), onde é feito o planejamento familiar. Após essa etapa, o paciente é encaminhado para avaliação de risco cirúrgico e agendamento da cirurgia.

O prefeito Abraãozinho esteve no hospital para acompanhar o primeiro dia de cirurgias. "Quero agradecer ao governador Cláudio Castro e ao deputado estadual Rafael Nobre pela manutenção do custeio mensal do nosso hospital. Também agradeço ao deputado federal Ricardo Abrão, que viabilizou junto ao Ministério da Saúde, ao nosso ministro Padilha, o aumento do teto anual da média e alta complexidade, incluindo o Hospital JK no programa Agora Tem Especialistas. Nada disso seria possível sem a ajuda de vocês. O trabalho não pode parar."

O Programa Agora Tem Especialistas, do Governo Federal e do Ministério da Saúde, tem como objetivo reduzir filas e o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias especializadas no Sistema Único de Saúde (SUS).

O primeiro paciente a realizar a vasectomia foi o Gilberto Freire de Lima Neto, de 45 anos. Ele elogiou a estrutura e o atendimento da unidade. "A estrutura é de primeiro mundo. O hospital se equipara a qualquer outro particular. O atendimento, desde a recepção até a cirurgia, foi excelente. Tudo 100%. Foi rápido, fiquei no máximo 20 minutos. Foi tranquilo e estou muito satisfeito."

Fernando Sales, médico da unidade de saúde, destacou que o procedimento é simples. "Começamos a realizar vasectomia aqui no Hospital JK. É um procedimento rápido, dura em torno de 30 minutos. O paciente vai embora no mesmo dia, não precisa ficar internado. Fica cerca de cinco dias em casa e retorna para revisão ambulatorial após aproximadamente duas semanas."