Policiamento será reforçado ao longo de toda a Via Light com novas bases policiaisDivulgação
Segurança na Baixada Fluminense é reforçado com novas bases na Via Light
O policiamento será realizado 24 horas por dia, ao longo de toda a via
Nilópolis participa do lançamento da segunda fase do RJ Digital Municípios
Programa integra atendimento presencial e digital em parceria com o município
Nilópolis inicia cirurgias eletivas no Hospital Juscelino Kubitschek
No mesmo dia, a unidade de saúde inaugurou o Centro de Terapia Intensiva (CTI)
Nilópolis alinha ações de adaptação às mudanças climáticas
Encontro teve como foco a prevenção de riscos e os impactos das mudanças climáticas, atendendo demandas do Ministério Público
Cultura abre matrículas para cursos em Nilópolis
O atendimento nas unidades ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h
Correios já entregam boleto do IPTU 2026 em Nilópolis
Pagamento de Cota Única até 31 de janeiro dará desconto de 15 % ao contribuinte
