Policiamento será reforçado ao longo de toda a Via Light com novas bases policiais - Divulgação

Publicado 28/01/2026 07:26

Nilópolis - O Governo do Estado inaugurou, nesta semana, uma unidade do Posto Avançado do Batalhão de Vias Expressas (BPVA) na Via Light, uma das principais vias da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Ao longo do percurso, foram instaladas três tendas de apoio, além de uma base do batalhão localizada na altura do município de Nilópolis.

A cerimônia contou com a presença de autoridades estaduais e municipais, como o governador Cláudio Castro (PL), o secretário de Polícia Militar, coronel Menezes, o prefeito de Nilópolis, Abraãozinho David (PL), e o deputado Ricardo Abrão (União).

“O Rio de Janeiro está mostrando para o Brasil que, com coragem, investimento e valorização, é possível combater o crime organizado”, afirmou Claudio Castro.

O BPVA estenderá suas ações ostensivas à Via Light com um efetivo de cerca de 30 policiais, equipes em viaturas e motocicletas, além dos pontos de apoio e da nova base fixa. O policiamento será realizado 24 horas por dia, ao longo de toda a via.

A ampliação do policiamento é resultado de uma indicação apresentada pelo deputado Rafael Nobre (União) na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). “A chegada de mais policiamento à nossa região reafirma o compromisso do nosso mandato com as reais necessidades da população”, destacou Nobre.