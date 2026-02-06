A programação acontece das 17h às 21h, na Praça de Alimentação, com diversas atividades recreativas - Divulgação

Publicado 06/02/2026 18:52

Nilópolis - O Shopping Nilópolis Square entra no clima da folia e promove, nos dias 06 e 07 de fevereiro, o Bailinho de Pré-Carnaval Kids, um evento gratuito pensado especialmente para a diversão das crianças e de toda a família.

A programação acontece das 17h às 21h, na Praça de Alimentação, com diversas atividades recreativas, como recreação infantil, camarim fashion, maquiagem artística e concurso de fantasias, incentivando a criatividade e a alegria dos pequenos foliões.



No dia 06 de fevereiro, o evento contará ainda com uma abertura especial da Escola Mirim Sonho do Beija-Flor, a partir das 17h, trazendo ainda mais brilho, cultura e tradição ao Bailinho.



Além do Bailinho Kids, o Shopping Nilópolis Square recebe a Exposição de Fantasias da G.R.E.S.S. Beija-Flor de Nilópolis, que apresenta peças marcantes e a história do Carnaval. A exposição acontece na loja 207, com visitação gratuita, de 09 a 15 de fevereiro, de segunda a sábado, das 9h às 21h.



Horário de Funcionamento – Carnaval 2025



14/02 – Sábado

• Praça de Alimentação: das 10h às 22h

• Lojas satélites e âncoras (1º e 2º piso): das 9h às 21h

• Estacionamento: Entrada das 9h às 22h / Saída até às 23h



15/02 – Domingo

• Praça de Alimentação: das 12h às 21h

• Lojas satélites e âncoras (1º e 2º piso): das 12h às 18h – funcionamento facultativo

• Estacionamento: Entrada das 12h às 21h / Saída até às 22h



16/02 – Segunda-feira

• Shopping fechado, inclusive estacionamento



17/02 – Terça-feira

• Shopping fechado, inclusive estacionamento



18/02 – Quarta-feira de Cinzas (Funcionamento Parcial)

• Praça de Alimentação: das 12h às 22h

• Lojas satélites e âncoras (1º e 2º piso): das 12h às 21h – funcionamento facultativo

• Estacionamento: Entrada das 12h às 22h / Saída até às 23h