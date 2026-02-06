A programação acontece das 17h às 21h, na Praça de Alimentação, com diversas atividades recreativasDivulgação
No dia 06 de fevereiro, o evento contará ainda com uma abertura especial da Escola Mirim Sonho do Beija-Flor, a partir das 17h, trazendo ainda mais brilho, cultura e tradição ao Bailinho.
Além do Bailinho Kids, o Shopping Nilópolis Square recebe a Exposição de Fantasias da G.R.E.S.S. Beija-Flor de Nilópolis, que apresenta peças marcantes e a história do Carnaval. A exposição acontece na loja 207, com visitação gratuita, de 09 a 15 de fevereiro, de segunda a sábado, das 9h às 21h.
14/02 – Sábado
• Praça de Alimentação: das 10h às 22h
• Lojas satélites e âncoras (1º e 2º piso): das 9h às 21h
• Estacionamento: Entrada das 9h às 22h / Saída até às 23h
15/02 – Domingo
• Praça de Alimentação: das 12h às 21h
• Lojas satélites e âncoras (1º e 2º piso): das 12h às 18h – funcionamento facultativo
• Estacionamento: Entrada das 12h às 21h / Saída até às 22h
16/02 – Segunda-feira
• Shopping fechado, inclusive estacionamento
17/02 – Terça-feira
• Shopping fechado, inclusive estacionamento
18/02 – Quarta-feira de Cinzas (Funcionamento Parcial)
• Praça de Alimentação: das 12h às 22h
• Lojas satélites e âncoras (1º e 2º piso): das 12h às 21h – funcionamento facultativo
• Estacionamento: Entrada das 12h às 22h / Saída até às 23h
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.