A Prefeitura de Nilópolis, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, informa que o prazo para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026 em cota única, com desconto de 15%, foi prorrogado até o dia 10 de fevereiro - Divulgação

Publicado 04/02/2026 19:56

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, informa que o prazo para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026 em cota única, com desconto de 15%, foi prorrogado até o dia 10 de fevereiro.

Quem optar pela quitação em cota única até 27 de fevereiro terá redução de 10% do valor total do IPTU. Outra opção, mas sem desconto, é fazer o pagamento em 10 cotas mensais, entre os meses de março e dezembro.

Desde o dia 5 de janeiro, o contribuinte já pode baixar o documento no site da Prefeitura de Nilópolis (www.nilopolis.rj.gov.br). Além do internet banking, qualquer agência bancária, casa lotérica e terminais de auto atendimento realizam o pagamento do imposto.

Caso o morador não receba o IPTU 2026 na residência, pode solicitar a impressão do documento de cota única no Departamento de Receitas Imobiliárias (DRI), na Secretaria de Fazenda e, para parcelamento, a partir de 24 de fevereiro. A Secretaria fica no térreo da Prefeitura, na Rua Pedro Álvares Cabral, 305, Centro.

Houve um reajuste de 5,13 % no valor do IPTU com base na variação do INPC acumulado dos últimos 12 meses, no período de junho de 2024 a julho de 2025. O Diário Oficial do Município, publicado no dia 17 de outubro, traz o Decreto 5434/2025 com esta decisão.