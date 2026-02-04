A Prefeitura de Nilópolis, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, informa que o prazo para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026 em cota única, com desconto de 15%, foi prorrogado até o dia 10 de fevereiroDivulgação
Nilópolis prorroga desconto na cota única do IPTU 2026
Quem optar pela quitação em cota única até 27 de fevereiro terá redução de 10% do valor total
Nilópolis prorroga desconto na cota única do IPTU 2026
Quem optar pela quitação em cota única até 27 de fevereiro terá redução de 10% do valor total
Casa da Luta Nilopolitana está com inscrições abertas para modalidades de artes marciais
São oferecidas aulas de Karatê, Judô Infantil, Judô Adulto, Judô (Turma Geral), Muay Thai, Taekwondo, Jiu-jitsu Infantil, Jiu-jitsu Adulto, Defesa Pessoal Feminina, Kickboxing e Defesa Pessoal para a 3ª Idade
Segurança na Baixada Fluminense é reforçado com novas bases na Via Light
O policiamento será realizado 24 horas por dia, ao longo de toda a via
Nilópolis participa do lançamento da segunda fase do RJ Digital Municípios
Programa integra atendimento presencial e digital em parceria com o município
Nilópolis inicia cirurgias eletivas no Hospital Juscelino Kubitschek
No mesmo dia, a unidade de saúde inaugurou o Centro de Terapia Intensiva (CTI)
Nilópolis alinha ações de adaptação às mudanças climáticas
Encontro teve como foco a prevenção de riscos e os impactos das mudanças climáticas, atendendo demandas do Ministério Público
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.