Alunos da rede municipal de educação iniciam ano letivo em Nilópolis
Cerca de 13 mil estudantes retornaram às aulas nas 31 unidades escolares do município
Shopping Nilópolis Square promove Bailinho de Pré-Carnaval Kids com atrações especiais
A programação acontece das 17h às 21h, na Praça de Alimentação, com diversas atividades recreativas
Nilópolis prorroga desconto na cota única do IPTU 2026
Contribuinte já pode baixar o documento no site da Prefeitura de Nilópolis
Casa da Luta Nilopolitana está com inscrições abertas para modalidades de artes marciais
São oferecidas aulas de Karatê, Judô Infantil, Judô Adulto, Judô (Turma Geral), Muay Thai, Taekwondo, Jiu-jitsu Infantil, Jiu-jitsu Adulto, Defesa Pessoal Feminina, Kickboxing e Defesa Pessoal para a 3ª Idade
Segurança na Baixada Fluminense é reforçado com novas bases na Via Light
O policiamento será realizado 24 horas por dia, ao longo de toda a via
Nilópolis participa do lançamento da segunda fase do RJ Digital Municípios
Programa integra atendimento presencial e digital em parceria com o município
