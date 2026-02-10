Cerca de 13 mil estudantes retornaram às aulas nas 31 unidades escolares do município - Divulgação

Cerca de 13 mil estudantes retornaram às aulas nas 31 unidades escolares do municípioDivulgação

Publicado 10/02/2026 10:42

Nilópolis – A Educação de Nilópolis iniciou o ano letivo de 2026 na última semana. Cerca de 13 mil estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos (EJA) retornaram às aulas nas 31 unidades escolares do município.

Nas duas primeiras semanas, as aulas serão realizadas em horário reduzido nos dias 5 e 6 de fevereiro e de 9 a 13 de fevereiro, devido ao feriado de carnaval. O turno da manhã será das 8h às 10h30, e o da tarde, das 13h às 15h30. Após esse período, as aulas voltam ao horário normal.

A secretária de Educação, Professora Flávia, destacou que a rede municipal está preparada para receber os alunos.

"Hoje retornamos com as aulas nas escolas da rede municipal de ensino. Fiquem tranquilos, nenhuma turma está sem professor. Toda a rede está completa e sem carência. A educação é prioridade em nosso município. Todas as crianças atendidas, todas as turmas com professor. Vem fazer parte da rede municipal de ensino", afirmou.

Estudante da Escola Jorge Mkhail Jarjous desde o 1º ano, Alexia Roshani, de oito anos, começou o 3º ano animada. "Estava ansiosa para voltar às aulas. A minha matéria preferida é matemática. Gosto muito de estudar todas as matérias."

Já Isis Amazonas, de sete anos, gostou do seu primeiro dia em uma nova escola. "É o meu primeiro dia na escola nova e já estou gostando muito. Quero brincar e comer também. Minha matéria favorita é ciências e meu sonho é ser médica."

Maria Angélica Oliveira, de 47 anos, se mudou para Nilópolis há duas semanas e matriculou os dois filhos na rede municipal. Ela elogiou todo o processo de matrícula.

"É a primeira vez que eles estão estudando em colégio municipal. É tudo novo pra mim e pra eles. Eu estou gostando. O processo de matrícula foi super rápido. Eu morava em outro município da Baixada. Lá, as pessoas estão tendo muita dificuldade. Em Nilópolis foi tudo muito rápido. Eles estão super ansiosos com a nova escola", revelou.