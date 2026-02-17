Prefeitura de Nilópolis inaugura Centro de Controle Operacional na próxima segunda-feira - Divulgação

Prefeitura de Nilópolis inaugura Centro de Controle Operacional na próxima segunda-feiraDivulgação

Publicado 17/02/2026 13:05

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, informa que os munícipes têm mais uma oportunidade de garantir desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026, agora de 10% em cota única, até o dia 27 de fevereiro.

O contribuinte também tem a opção de fazer o pagamento em 10 cotas mensais, entre os meses de março e dezembro, mas sem desconto. Desde o dia 5 de janeiro, o contribuinte já pode baixar o documento no site da Prefeitura de Nilópolis. Além do internet banking, qualquer agência bancária, casa lotérica e terminais de auto atendimento realizam o pagamento do imposto.

Caso o morador não receba o IPTU 2026 na residência, pode solicitar a impressão do documento de cota única no Departamento de Receitas Imobiliárias (DRI), na Secretaria de Fazenda e, para parcelamento, a partir de 24 de fevereiro. A Secretaria fica no térreo da Prefeitura, na Rua Pedro Álvares Cabral, 305, Centro.

Houve um reajuste de 5,13 % no valor do IPTU com base na variação do INPC acumulado dos últimos 12 meses, no período de junho de 2024 a julho de 2025. O Diário Oficial do Município, publicado no dia 17 de outubro, traz o Decreto 5434/2025 com esta decisão.