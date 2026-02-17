Prefeitura de Nilópolis inaugura Centro de Controle Operacional na próxima segunda-feiraDivulgação
Prazo para cota única de 10% do IPTU 2026 termina dia 27 de fevereiro em Nilópolis
O contribuinte também tem a opção de fazer o pagamento em 10 cotas mensais, entre os meses de março e dezembro, mas sem desconto
Carnaval em Nilópolis reúne familias em clima de festa e segurança
Festa deste ano, na Mirandela, tem o tema de 'Folia Raiz - Festa Sustentável'
Alunos da rede municipal de educação iniciam ano letivo em Nilópolis
Cerca de 13 mil estudantes retornaram às aulas nas 31 unidades escolares do município
Shopping Nilópolis Square promove Bailinho de Pré-Carnaval Kids com atrações especiais
A programação acontece das 17h às 21h, na Praça de Alimentação, com diversas atividades recreativas
Nilópolis prorroga desconto na cota única do IPTU 2026
Contribuinte já pode baixar o documento no site da Prefeitura de Nilópolis
Casa da Luta Nilopolitana está com inscrições abertas para modalidades de artes marciais
São oferecidas aulas de Karatê, Judô Infantil, Judô Adulto, Judô (Turma Geral), Muay Thai, Taekwondo, Jiu-jitsu Infantil, Jiu-jitsu Adulto, Defesa Pessoal Feminina, Kickboxing e Defesa Pessoal para a 3ª Idade
