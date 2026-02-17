Crianças são cadastradas e ganham pulseiras para pular Carnaval em segurança, em Nilópolis - Divulgação

Publicado 17/02/2026 11:29

Nilópolis – O popular Carnaval da Mirandela, em Nilópolis, está sendo marcado pela alegria e segurança. A festa, que teve início no último dia 14 e segue até esta terça-feira (17), tem o tema de 'Folia Raiz - Festa Sustentável', e atraiu milhares de pessoas.

No Nilokids, foram distribuídas 1.500 pulseiras para as crianças. Teve pintura facial, recreação, desfile de fantasias e muita interação com animadores caracterizados. O grupo Dó, Ré, Mi, Fáz Brincar agitou a festa. O credenciamento é feito a partir das 16h, na Praça dos Estudantes.

Natália Cristini, de 37 anos, levou seus filhos de cinco e oito anos para curtir pela primeira vez o Nilokids. "Meus filhos estão super empolgados com esse carnaval. Estão se divertindo muito. Vou marcar presença todos os dias de festa. Eles vão amar. Estamos adorando a experiência".

À noite, os adultos puderam curtir o carnaval com DJ e a banda V-Trix, que animou os foliões com sambas e marchinhas. Leques com mensagens e camisinhas masculinas e femininas foram distribuídos por toda a Avenida Mirandela.

Ambulante pela primeira vez em Nilópolis, Stephanie Caroline Alves Ferreira, de 21 anos, está animada com os próximos dias de folia. "É a minha primeira vez como ambulante em Nilópolis. Está sendo muito agradável. É um evento familiar, o que considero ótimo. Vendo leques, brinquedos infantis, tudo o que é bem recebido no carnaval. Pretendo vir todos os dias e trabalhar até o fim da noite."

