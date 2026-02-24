Servidores da DC e DS atenderam 17 ocorrências desde o fim de semana no município de Nilópolis - Divulgação

Publicado 24/02/2026 20:24

Nilópolis - Depois do forte temporal que se abateu sobre o estado, a cidade de Nilópolis registrou queda de muros, árvores, domicílios alagados ou inundados e um pequeno deslizamento, onde já foi instalada uma lona preventivamente. A Prefeitura continua com equipes das secretarias de Defesa Civil( DC), Serviços Públicos (Semserp) e Desenvolvimento Social (DS) em prontidão para acompanhar a situação dos moradores.

Servidores da DC e DS atenderam 17 ocorrências desde o fim de semana: duas quedas de muro, sendo uma delas às margens do canal Peri-Peri, em Nova Cidade, três quedas de árvores ou galhos, 11 visitas domiciliares por alagamento ou inundação e um pequeno deslizamento, onde foi colocada uma lona de contenção preventivamente.

Funcionários da Semserp limparam os túneis de Olinda, Centro e seus calçadões, além de recolherem o lixo trazido pelas chuvas e pelo transbordamento do rio Pavuna, na divisa com Anchieta, no Rio, e do canal do Peri-Peri, em Nova Cidade.

O prefeito Abraãozinho percorreu ontem os bairros da cidade para vistoriar os trabalhos e atender os moradores. Constatou que as obras de contenção para evitar deslizamentos em mais de 20 encostas foram bem-sucedidas.

Agora o foco será a realização de um trabalho educativo junto aos moradores e comerciantes para evitar o descarte de lixo irregular nas ruas. Esse é um sério problema na cidade, cuja coleta de lixo é feita regularmente nos bairros durante toda a semana.

Em caso de moradores desalojados ou desabrigados, eles devem procurar a Defesa Civil para avaliação da casa. E, depois, buscar abrigo numa das creches mais próximas:

CEI Dona Pequetita, no Cabral

Creche Natércia Rosa, no Paiol

Creche Rubens da Gama, no Centro.

Creche Rubens da Gama Menezes, na Rua João Evangelista de Carvalho, número 1661.

Creche Natércia Rosa, na rua General Olímpio da Fonseca, s/n, Paiol

Centro De Educação Infantil Dona Pequetita, na rua Damásio Batista, 27, Cabral

