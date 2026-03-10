Estudantes premiados foram recebidos na sede da Prefeitura de Nilópolis - Divulgação

Estudantes premiados foram recebidos na sede da Prefeitura de NilópolisDivulgação

Publicado 10/03/2026 13:32

Nilópolis - Pela primeira vez, alunos da rede municipal de ensino de Nilópolis participaram da Olimpíada Brasileira de Linguística. E fizeram bonito: conquistaram a medalha de prata na categoria Mirim da competição. André Luiz Gonçalves, Vinícius Philipe Falque Barros e Julia Cristina Guanais Vasconcelos, alunos da Escola Municipal Margarida Sabino, foram recebidos pelo prefeito Abraãozinho em seu gabinete e ganharam um certificado nas mãos do chefe do Poder Executivo municipal.

Os adolescentes e seus familiares foram surpreendidos pela professora Flávia com chuva de confetes na porta do gabinete e convidados a tomar um café da manhã. A secretária de Educação salientou que este é um grande resultado, considerando que a escola teve seis classificados para a segunda fase e que a nota de corte para obter medalha de prata foi 68 pontos (do total de 72) na categoria Mirim (6° ao 8° ano). “Tiramos a segunda maior nota do estado do Rio, ultrapassando notas de alunos do CPMERJ, Colégio Pedro II e Instituto Gay Lussac”, salientou.

Por sua vez, o prefeito Abraãozinho parabenizou a todos e ressaltou que esse resultado mostra que eles podem ser o que quiserem na vida. “Vocês são dedicados, inteligentes e têm força de vontade. Que Deus os abençoe”, finalizou.

Orgulho era a palavra que definia o momento. Um sentimento compartilhado pelos estudantes, por seus pais e pelas autoridades. Além de Abraãozinho, e da professora Flávia, estiveram presentes a diretora da escola, Tatiana Pestana, o vice-prefeito Alvinho, e secretários municipais.

André Luiz Gonçalves, 14 anos, do 8º ano, contou que há três anos estuda a disciplina. “Fiquei curioso. Queria saber como era e decidi participar. A Linguística nos ajuda a ter um raciocínio lógico, não apenas a descobrir o significa das palavras”, explicou o adolescente ao lado do pai, o empreiteiro Isaías Moreira da Silva.

Julia Cristina Guanais Vasconcelos, 13 anos, estava acompanhada da avó Nilda Veridiana Guanais, 63 anos, e do irmão Théo Henrique Guanais Dantas, de 5, porque a mãe estava trabalhando. “Fiquei muito feliz com a conquista. Sei que ainda é cedo, mas penso em fazer uma faculdade na área de desenvolvimento de jogos”, contou ela, que é fã de jogos indie – fora do circuito dos grandes games- que misturam aventura e terror Sally Face e FNaF(Five Nights at Freddy's).

A diretora Tatiana Pestana disse que há três anos o professor de língua portuguesa Rodrigo Tiradentes oferece as aulas de linguística como matéria optativa, não obrigatória. “Esses estudantes e outros colegas se interessaram, estudaram e fizeram a prova. Estamos muito orgulhosos do trabalho do professor Rodrigo e do desempenho dos alunos”, disse, sorridente, acrescentando que Tiradentes é um dos organizadores da Olimpíada Nacional de Linguística.