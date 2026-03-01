Agentes conversaram com alunos, professores e toda a comunidade sobre educação no trânsito - Divulgação

Publicado 01/03/2026 10:32

Nilópolis - A volta às aulas é o momento para chamar a atenção de alunos, professores e toda a comunidade escolar para a importância do cuidado com o tráfego e o ir e vir nas ruas. Foi com esse objetivo que agentes de Educação do Detran RJ, acompanhados de servidores da Secretaria Municipal de Transportes de Nilópolis, estiveram na Escola Municipal Maria da Conceição Cardoso, no bairro de Nova Cidade.

Eles aguardaram a chegada de estudantes do 1º ao 5º ano para as aulas do turno da tarde, entregaram blocos para colorir e conversaram com as crianças, seus pais e responsáveis.

A diretora da escola, Angela Colaço, contou que aquela foi a primeira atividade desse tipo realizada na unidade de ensino, que conta com 56 funcionários - entre profissionais de educação e servidores - e elogiou a iniciativa. “As crianças são o futuro e podem tornar o trânsito em nossas cidades mais humano”, afirmou.

Responsável pela equipe da Coordenadoria de Educação para o Trânsito que promoveu a campanha ‘Volta às Aulas’, a agente Ana Paula Costa disse que o folheto entregue aos pais e responsáveis lembrava que as crianças imitam os adultos, então, é importante dar bom exemplo no trânsito. A pedagoga Manuela Morgado, também servidora do Detran, explicou que aquela era uma atividade rápida e simples, realizada na porta de entrada de colégios.

Os livros para pintura mostravam os comportamentos seguros no trânsito, com orientações como ‘Atravesse a rua sempre na faixa de pedestres’. ‘Olhe sempre para os dois lados antes de atravessar’. ‘Evite passar por trás dos veículos, pois os motoristas podem não te enxergar’.

Alice Coelho, 7 anos, estudante do 2º ano, estava com a avó Rosemere Felipe e folheou o livreto com interesse. “Sei que quem anda de moto deve usar capacete”, ressaltou. Lunna Cristina Castro, 8 anos, aluna do 4º ano, lembrou: “Sei que a gente deve esperar o carro parar para poder passar e só devemos seguir no sinal de trânsito, por exemplo, quando o sinal está verde.”

O mecânico de automóveis Emerson Santos, 30 anos, acabava de chegar com o filho de bicicleta à escola. “Sei que é importante dar bom exemplo o trânsito. Agora mesmo, quando eu vinha pra cá, um motorista que estava na minha frente, ligou a seta do carro em cima da curva e quase bateu em mim”, reclamou o morador do bairro Novo Horizonte.

Secretário de Transportes de Nilópolis, Ricardo Gallego agradeceu a parceria com o Detran-RJ e a Secretaria de Educação de Nilópolis. E já se prepara para realizar a primeira blitz educativa deste ano, em 13 de março, na divisa de Nilópolis com Mesquita. “Agora nosso foco será o Mês Internacional da Mulher”, ressaltou.