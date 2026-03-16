As aulas serão realizadas na sede da SETRAB e no laboratório da Casa da Juventude - Divulgação

As aulas serão realizadas na sede da SETRAB e no laboratório da Casa da JuventudeDivulgação

Publicado 16/03/2026 12:56

Nilópolis - A Secretaria de Trabalho (SETRAB) da Prefeitura de Nilópolis continua com inscrições abertas para dois cursos profissionalizantes gratuitos, realizados em parceria com a Firjan SENAI. As oportunidades são para os cursos de Assistente de Controle de Qualidade e de Almoxarife, que terão início no dia 23 de março.

As aulas serão realizadas na sede da SETRAB e no laboratório da Casa da Juventude. Ainda há 15 vagas disponíveis para cada curso, e as inscrições devem ser feitas presencialmente na SETRAB, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h, enquanto houver vagas.

As oportunidades são destinadas a moradores de Nilópolis a partir de 16 anos que tenham concluído o ensino fundamental. Menores de 18 anos devem comparecer acompanhados por um responsável.

Com duração de três meses, o curso de Assistente de Controle de Qualidade será realizado no período da manhã, das 8h às 12h. Já o curso de Almoxarife acontecerá no turno da tarde, das 13h às 17h.

A Secretaria de Trabalho fica na Rua Pedro Álvares Cabral, nº 995, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 99353-5890.

