As aulas serão realizadas na sede da SETRAB e no laboratório da Casa da JuventudeDivulgação
Continuam abertas as inscrições para dois cursos profissionalizantes em Nilópolis
Vagas são para Assistente de Controle de Qualidade e Almoxarife, com certificado do SENAI
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Nilópolis é prata na categoria Mirim da Olimpíada Brasileira de Linguística
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Quem se interessar, deve comparecer no local todas as sextas, a partir das 15h
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Prefeitura de Nilópolis atende 17 ocorrências dev ido a temporal no município
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Casa da Juventude abre inscrições para cursos livres em Nilópolis
O resultado será divulgado em 2 de março, e a confirmação da matrícula será realizada de 3 a 6 de março
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