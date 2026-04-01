As vias da cidade de Nilópolis também vão receber nova pintura de sinalização em breveDivulgação
Prefeitura realiza obras de asfaltamento em ruas de Nilópolis
As vias também vão receber nova pintura de sinalização
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O acolhimento transforma a vida das mulheres vítimas de violência
Atendimento psicológico é uma das bases no serviço realizado pela Casa da Mulher Nilopolitana
Dia Mundial da Água será comemorado com ação na Praça dos Estudantes
Servidores da Vigilância Ambiental e Saúde vão distribuir hipoclorito de sódio e orientar a população sobre a limpeza de caixas d`água
Continuam abertas as inscrições para dois cursos profissionalizantes em Nilópolis
Vagas são para Assistente de Controle de Qualidade e Almoxarife, com certificado do SENAI
Nilópolis é prata na categoria Mirim da Olimpíada Brasileira de Linguística
Três alunos da Escola Municipal Margarida Sabino foram homenageados pelo prefeito Abraãozinho depois de superarem escolas tradicionais do Rio
A Casa da Luta Nilopolitana oferece aulas de autodefesa pessoal para mulheres
Quem se interessar, deve comparecer no local todas as sextas, a partir das 15h
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