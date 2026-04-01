As vias da cidade de Nilópolis também vão receber nova pintura de sinalização em breve - Divulgação

As vias da cidade de Nilópolis também vão receber nova pintura de sinalização em breveDivulgação

Publicado 01/04/2026 11:02

Nilópolis - Bairros de Nilópolis começam a receber obras de recapeamento asfáltico. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, em parceria com o Governo do Estado, iniciou na última semana serviços que podem chegar a cerca de 30 quilômetros de extensão.

Após um período sem intervenções, o município voltou a receber a fresagem, etapa que retira o asfalto antigo. O serviço começou no dia 17. A aplicação da nova camada teve início no dia 20. As vias também vão receber nova pintura de sinalização.

Durante a execução, podem ocorrer interdições temporárias e alterações no trânsito. As intervenções fazem parte do processo de recuperação da pavimentação, com objetivo de oferecer ruas em melhores condições para moradores, motoristas e pedestres.

Segundo o secretário de Obras, Arthur Ribeiro, a ação trará melhorias para a cidade. "A cidade carecia, há algum tempo, de melhorias no sistema viário, sem a ajuda do Governo do Estado isso não seria possível devido ao alto custo desse serviço. Sabemos dos transtornos causados pelo trabalho das máquinas pesadas e as ruas fechadas, mas a execução desse serviço trará diversas melhorias para a cidade, principalmente em termos de conforto e segurança, tanto de motoristas como de pedestres", afirmou.

