Unidade é a primeira do estado a oferecer exames de colonoscopia e endoscopia - Divulgação

Unidade é a primeira do estado a oferecer exames de colonoscopia e endoscopiaDivulgação

Publicado 19/04/2026 14:14

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis entrega à população, nesta segunda-feira (20), às 10h, a nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas do Cabuís completamente modernizada . Houve um investimento de R$ 3,5 milhões, viabilizado por emenda do deputado estadual Rafael Nobre.

A união do grupo de trabalho, que contou com a articulação direta do deputado federal Ricardo Abrão, propiciou o grande diferencial desta UPA em comparação às outras no estado, por oferecer exames de colonoscopia e endoscopia. O tomógrafo já existe em algumas outras unidades.

Para o prefeito Abraãozinho David, a entrega da Nova UPA é mais um passo no cumprimento de suas metas de gestão, consolidando a reconstrução da saúde pública iniciada com a histórica reabertura do Hospital Municipal Juscelino Kubitschek (JK).

"Minha missão é buscar um atendimento cada vez melhor e mais digno para o povo nilopolitano. Após cumprirmos o compromisso de campanha de devolver à cidade o Hospital JK, que ficou fechado por 12 anos, estamos agora modernizando a UPA do Cabuís", afirmou.

Equipamentos de alta tecnologia

O acesso aos aparelhos vai ampliar a oferta de serviços essenciais diretamente na unidade de pronto atendimento. "Com equipamentos de alta tecnologia, conseguiremos dar resolutividade aos casos aqui mesmo no Cabuís", afirmou o secretário municipal de Saúde, André Esteves.

Ele exemplificou que uma pessoa que apresente um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico, por exemplo, poderá ser atendida na própria unidade ou no JK, quando o paciente recebe medicação. O tomógrafo tem 128 canais, capaz de agilizar o diagnóstico de casos graves como o citado acima.

"Ao contrário do AVC hemorrágico, quando a pessoa necessita ser transferida para um hospital onde haja um neurocirurgião", comparou. Nesses casos, o doente é colocado no sistema de regulação e pode ser encaminhado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Posse, ou para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

Os pedidos de exames de colonoscopia e endoscopia podem surgir como demanda na própria UPA ou por encaminhamento das unidades básicas de saúde.

Reforma e nova organização

A reforma incluiu a renovação total das redes elétrica e hidráulica, paisagismo, com instalação de canteiro com plantas e iluminação que valoriza a fachada da UPA e mobiliário novo.

O secretário municipal de Obras, Arthur Medeiros, informou que a estrutura do prédio foi mantida, apenas com algumas modificações pontuais, como a adaptação de vestiários para médicos e enfermeiros e a criação de quartos separados para descanso de médicos e enfermeiros.

"Criamos uma sala para a colocação do tomógrafo e outra para os exames de endoscopia e colonoscopia, reorganizamos a recepção, trouxemos a sala de atendimento da assistência social para a entrada e instalamos a brinquedoteca", enumerou Medeiros.

Atendimento Regional

Com uma equipe de 300 servidores — incluindo cinco médicos pediatras e clínicos gerais, diariamente, e 22 enfermeiros divididos em plantões — a UPA do Cabuís atende em média 15 mil pessoas por mês. Destas, cerca de 50% são moradores de cidades vizinhas, como Rio de Janeiro, Mesquita e São João de Meriti, reforçando o papel estratégico da unidade para a região.

A reinauguração marca um novo capítulo para a UPA, originalmente aberta em 2011, que agora conta com estrutura renovada para atender com agilidade e tecnologia.