Idosos com mais de 60 anos e crianças de seis meses a seis anos integravam o público-alvo. - Divulgação

Idosos com mais de 60 anos e crianças de seis meses a seis anos integravam o público-alvo.Divulgação

Publicado 13/04/2026 20:48

Nilópolis - Onze postos de saúde de Nilópolis participaram do Dia D de vacinação contra a gripe para o grupo prioritário, no último sábado (11/4). Em uma ação promovida pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, a imunização foi realizada das 9h às 12h. Apenas o Complexo de Saúde Dr. Jorge David não participou.

Idosos com mais de 60 anos e crianças de seis meses a seis anos integravam o público-alvo, além de pessoas em situação de rua, trabalhadores da saúde, professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores do transporte coletivo e rodoviário, entre outros.

Lohan Nascimento, de 3 anos, chorava e foi convencido pela mãe, Josiane Pereira, a tomar a vacina depois que ela prometeu levá-lo ao shopping da cidade. Moradores do Centro, eles foram ao Posto Central de Saúde, também no Centro. “Eu soube pelas redes sociais da Prefeitura. Meu filho está em dia com quase todas as vacinas; só falta tomar a da Covid”, contou Josiane.

A diretora do posto, Sônia Araújo, afirmou que, até as 10h30, cerca de 80 pessoas — a maioria idosos — tinham passado pela unidade de saúde para se imunizar. Ela disponibilizou duas salas apenas para esse tipo de atendimento: uma para adultos e outra para crianças.

Já acostumado a frequentar o Posto de Saúde do Frigorífico, que funciona dentro do CIEP Stella de Queiroz, o aposentado Valdir Barbosa, de 78 anos, foi imunizado e disse que, no ano passado, não tomou a vacina porque teve um problema particular. “Sou paciente do clínico geral e faço fisioterapia aqui. O atendimento é muito bom”, elogiou o morador de Nova Cidade.

Jorgete Freitas, de 71 anos, amparou o marido, Bernardo Freitas, de 76 anos, no caminho da Rua Oswaldo Cruz até o Posto do Frigorífico. Eles souberam da campanha por meio de um aviso que a agente de saúde enviou por aplicativo de mensagens. “Tomamos todos os anos”, garantiu Jorgete.

Aluno do CIEP Stella de Queiroz, Bernardo Miranda, de 4 anos, resistiu um pouco a ser vacinado. Ele estava acompanhado da mãe, Aline Miranda, que o convenceu dizendo que, quando os colegas forem imunizados na campanha a ser promovida na escola, ele já estará vacinado. A diretora Ângela Maria Silva e sua equipe procuraram distrair o menino enquanto ele aguardava.

De acordo com o Ministério da Saúde, integram ainda o grupo prioritário povos indígenas, quilombolas, trabalhadores portuários, trabalhadores dos Correios, pessoas privadas de liberdade, profissionais do sistema de privação de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas.

Pessoas com doenças crônicas também devem se vacinar. Entre elas estão: doença respiratória crônica, doença cardíaca crônica, doença renal crônica, doença hepática crônica, doença neurológica crônica, diabetes, imunossupressão, obesidade grave, transplantados e portadores de trissomia (várias síndromes, inclusive a síndrome de Down).